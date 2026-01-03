11 trường hợp được BHYT thanh toán 100% từ năm 2026 03/01/2026 06:13

(PLO)- Từ 1-1-2026, 11 nhóm đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Chính sách BHYT từ năm nay hướng tới giảm chi tiền túi của người bệnh.

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, có 11 nhóm đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1-1-2026.

Thứ nhất là sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Thứ hai là hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

Thứ ba là học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

Thứ tư là học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT.

Thứ năm là dân quân thường trực.

Thứ sáu là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

Thứ bảy là trẻ em dưới 6 tuổi.

Thứ tám là thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thứ chín là người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Thứ mười là người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Cuối cùng là người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Từ ngày 1-1-2026 có 11 nhóm đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. (Ảnh minh hoạ: TT)

Ngoài 11 trường hợp trên, các nhóm tham gia BHYT khác được hưởng mức chi trả 80-95% chi phí khám chữa bệnh. Các nhóm này được BHYT thanh toán 100% nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

Thứ nhất là trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện là 351.000 đồng).

Thứ hai là trường hợp người bệnh đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu.

Các cơ sở này gồm: Trạm y tế; cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình; trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức...

Thứ ba là trường hợp người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu (mức này trong năm 2026 là: 2,34 triệu đồng x 6 = 14,04 triệu đồng).

Với việc tăng mức hưởng, mở rộng phạm vi chi trả và ưu tiên các nhóm yếu thế, chính sách BHYT từ năm 2026 hướng tới giảm chi tiền túi của người bệnh. Mục tiêu đặt ra là đưa tỉ lệ chi trả phí khám chữa bệnh của người dân xuống dưới 30% trong giai đoạn 2028-2030.

"Đây là bước đi đột phá nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế tình trạng người dân rơi vào nghèo đói do chi phí khám chữa bệnh", cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.

Theo định hướng của Quốc hội và Chính phủ, việc mở rộng quyền lợi BHYT từ năm 2026 là nền tảng cho lộ trình dài hạn: Nghiên cứu điều chỉnh mức đóng BHYT phù hợp với khả năng của người dân, đồng thời tiếp tục nâng mức hưởng; mở rộng thêm danh mục thuốc, kỹ thuật; thí điểm chi trả dịch vụ phòng bệnh, sàng lọc bệnh phổ biến; tiến tới bao phủ BHYT toàn dân một cách bền vững.