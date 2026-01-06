Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu đổi mã quyền lợi BHYT cho nhiều người dân từ 2026 06/01/2026 15:28

(PLO)- Bộ Y tế vừa ra công văn hỏa tốc yêu cầu chuyển đổi mã quyền lợi BHYT từ 1-1-2026 cho người cận nghèo và người từ 75 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi BHXH Việt Nam, các sở y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước về việc chuyển đổi mã quyền lợi đối tượng tham gia BHYT.

Trước đó, ngày 11-12-2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 261/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026.

Theo đó, Điều 2 Nghị quyết quy định rõ người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc về việc chuyển đổi mã quyền lợi BHYT cho nhiều nhóm đối tượng từ ngày 1-1-2026. Ảnh minh hoạ: TT

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định mới, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương thực hiện chuyển đổi mã quyền lợi cho các nhóm đối tượng nêu trên. Cụ thể:

Đối với người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo có mã đối tượng tham gia là mã CN, cơ quan BHXH thực hiện chuyển đổi từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) kể từ ngày 1-1-2026.

Nhóm tham gia BHYT là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có mã đối tượng tham gia là mã LH cũng sẽ được điều chỉnh quyền lợi. Mã quyền lợi của nhóm này được chuyển từ số 4 (mức hưởng 80%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%), bắt đầu từ ngày 1-1-2026.

Cùng với việc điều chỉnh mã quyền lợi từ phía cơ quan bảo hiểm, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc triển khai thực hiện tra cứu thông tin thẻ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo đúng quy định.

Trong trường hợp cần thiết hoặc có vướng mắc phát sinh, các cơ sở y tế cần trao đổi, liên hệ ngay với giám định viên và cơ quan BHXH để thống nhất thực hiện, bảo đảm kịp thời quyền lợi của người bệnh BHYT.