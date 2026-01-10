Người dân phàn nàn về quảng cáo tã sữa, Bệnh viện Từ Dũ bị yêu cầu chấn chỉnh 10/01/2026 16:58

(PLO)- Khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ treo nhiều quảng cáo tã, sữa, Sở Y tế TP HCM yêu cầu chấn chỉnh để tránh ảnh hưởng không gian điều trị và tâm lý người bệnh.

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), các bảng quảng cáo tã, sữa diện tích lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trong bệnh viện như lối đi, hành lang, khu khám bệnh, cửa thang máy...

Màn hình LED đặt ở bệnh viện cũng thường xuyên phát nội dung quảng cáo sản phẩm dành cho bà bầu, trẻ em. Tình trạng này kéo dài khiến nhiều bệnh nhân và thân nhân phản ánh đến Sở Y tế TP.HCM.

Em bé sơ sinh điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Ngày 10-1, Sở Y tế TP HCM cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ rà soát hoạt động quảng cáo thương mại trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế ngày 9-1, Sở Y tế ghi nhận một số hình thức quảng cáo vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo bệnh viện báo cáo trước ngày 11-1 để xử lý, đồng thời rà soát toàn diện các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đang triển khai, điều chỉnh hoặc chấm dứt nếu chưa phù hợp.

Theo Sở Y tế TP.HCM, mọi hoạt động trong khuôn viên bệnh viện, đặc biệt tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, phải đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Bệnh viện không được để yếu tố thương mại ảnh hưởng đến không gian điều trị, tâm lý người bệnh và thân nhân, cũng như hình ảnh của ngành y tế.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ nghiêm túc báo cáo đầy đủ, rà soát toàn diện các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đang triển khai; kịp thời điều chỉnh hoặc chấm dứt các nội dung, hình thức chưa phù hợp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và mục tiêu hoạt động chuyên môn của bệnh viện công lập.