Bé trai bỏng nặng, phải nhập viện do chơi pháo tại nhà 10/01/2026 12:51

(PLO)- Bé trai chơi pháo mua trên mạng và không may pháo phát nổ, bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10-1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết nơi đây đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị thương do chơi pháo tại nhà.

Theo anh TVT (ba bệnh nhi, ngụ tỉnh Đồng Nai), con trai anh gặp tai nạn trong lúc cùng nhóm bạn 3-4 người tụ tập chơi tại nhà một người trong xóm. Trong nhóm, có hai em trực tiếp đốt pháo. Loại pháo này được đặt mua trên mạng với giá khoảng 500.000 đồng, do một người bạn đứng ra mua.

Sau khi pháo phát nổ, em hoảng loạn chạy về nhà trong tình trạng bị bỏng. Gia đình nhanh chóng sơ cứu bằng nước sạch rồi đưa em đến cơ sở y tế.

Qua trích xuất camera an ninh, gia đình xác định được thời điểm và nguyên nhân vụ việc. Trước đó, theo người nhà, bệnh nhi từng thể hiện sự tò mò với pháo nổ nhưng không có biểu hiện sử dụng thường xuyên.

Bé trai bỏng nặng do chơi pháo thì phát nổ, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC

Theo BS CKII Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, trước khi được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi đã được sơ cứu ban đầu tại địa phương.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ tiến hành làm sạch vết bỏng bằng dung dịch nước muối sinh lý, bôi thuốc chuyên dụng và theo dõi sát diễn tiến tổn thương. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ hoại tử da vùng mặt do bỏng lửa của bệnh nhi.

Đánh giá ban đầu cho thấy, bệnh nhi bị bỏng độ II-III, tổn thương gần như toàn bộ vùng mặt, diện tích khá rộng. Trong trường hợp hoại tử tiến triển, bệnh nhân có thể phải cắt lọc mô hoại tử hoặc ghép da. Thời gian điều trị phụ thuộc vào đáp ứng của vết bỏng trong những ngày tới.

Theo bác sĩ Phúc, bỏng vùng mặt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng thẩm mỹ và chức năng lâu dài, nhất là tại các vùng dễ co rút như mắt, khóe miệng và rãnh mũi.

Vì vậy, ngoài điều trị vết thương, bệnh nhi cần được can thiệp vật lý trị liệu sớm và hỗ trợ tâm lý sau giai đoạn cấp.

Đây là ca bỏng pháo thứ hai bệnh viện tiếp nhận trong thời gian gần Tết. Trung bình mỗi năm, đơn vị tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ em bị tai nạn do pháo, nhiều ca gây tổn thương nặng ở tay, mặt, tiềm ẩn nguy cơ tàn phế vĩnh viễn.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ sử dụng pháo nổ, đặc biệt là pháo mua trên mạng hoặc tự chế; đồng thời, cần sơ cứu đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm khi xảy ra tai nạn.