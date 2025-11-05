Thầy thuốc quân y Việt Nam - Campuchia khám bệnh cho 1.000 người dân Campuchia 05/11/2025 15:14

(PLO)- Tại xã Kokisom, huyện Svay Tiep, tỉnh Svay Rieng, đội ngũ y bác sĩ quân y hai nước phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân Campuchia.

Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 diễn ra từ ngày 12 đến 14-11 tại khu vực biên giới chung hai nước.

Sáng nay, 5-11, tại xã Kokisom, huyện Svay Tiep, tỉnh Svay Rieng, đội ngũ y bác sĩ quân y hai nước phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân Campuchia.

Lực lượng quân y hai nước phối hợp khám bệnh cho người dân xã Kokisom, huyện Svay Tiep, tỉnh Svay Rieng.



Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo Cục Quân y chủ trì, phối hợp với Quân y Campuchia, Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện Quân y 175 triển khai thực hiện.

Thầy thuốc quân y hai nước phối hợp khám bệnh cho người dân vùng biên.

Ngày mai, 6-11, đoàn sẽ về Tây Ninh khám bệnh cho khoảng 800 người Việt Nam.

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì gặp mặt báo chí.

Các thầy thuốc quân y hai nước phát thuốc miễn phí cho người dân.

Tại cuộc gặp, Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định, giao lưu lần này là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025 của Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước.

Giao lưu dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14-11 tại khu vực biên giới chung hai nước (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Thành công của giao lưu sẽ minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam.

Một số hình ảnh thầy thuốc quân y hai nước phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên.

Đồng thời, trực tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, nhất là giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước một cách thực chất, hiệu quả, xây dựng đường biên giới Việt Nam -Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia.