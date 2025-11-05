Sắp diễn ra Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 05/11/2025 11:05

(PLO)- Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 diễn ra từ ngày 12 đến 14-11 tại khu vực biên giới chung hai nước.

Ngày 5-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì gặp mặt báo chí.

Tại cuộc gặp, Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định, Giao lưu lần này là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025 của Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Giao lưu dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14-11 tại khu vực biên giới chung hai nước (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Thành công của giao lưu sẽ minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam.

Đồng thời, trực tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, nhất là giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước một cách thực chất, hiệu quả, xây dựng đường biên giới Việt Nam -Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Đại tá Lê Văn Đông, Cục Quân y thông tin thêm, ngay trong sáng nay, 5-11, hoạt động khám, chữa bệnh tại Campuchia do Bệnh viện Quân y 175 tổ chức đã được diễn ra, dự kiến khám bệnh cho 1.000 người. Ngày 6-11, đoàn sẽ về Tây Ninh khám bệnh cho khoảng 800 người Việt Nam.

Đơn vị sẽ đưa kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao cùng trang bị hiện đại như máy X-quang, siêu âm, điện tim… về với bà con ở khu vực giáp biên, nơi ít khi được tiếp cận kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh.