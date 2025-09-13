Tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại TP Cần Thơ 13/09/2025 21:25

(PLO)- Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại TP Cần Thơ là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 13-9-2025, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Một tiết mục văn nghệ tối ngày 13-9 tại Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ . Ảnh: CTV

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu điển hình trên thế giới theo đúng tinh thần “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.

Theo ông Cương, trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, giao lưu nhân dân đóng một vai trò quan trọng.

Các hoạt động giao lưu nhân dân đã góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích, thúc đẩy hợp tác thương mại, kết nối đầu tư, hợp tác giáo dục và quan trọng hơn, đã kết nối con người với con người, trái tim với trái tim, qua đó làm dày thêm nền tảng hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trong những năm qua, tình hình hợp tác giữa TP Cần Thơ và các địa phương, đối tác Hoa Kỳ đã có nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 228 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng gạo, thủy sản, nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ…

TP Cần Thơ hiện nay với không gian phát triển mới, quy mô được mở rộng và nguồn lực gia tăng mạnh mẽ, đang khẩn trương tạo đà để bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, hướng tới các tầm nhìn, mục tiêu chiến lược trong tương lai, định hướng đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của quốc gia.

Đại sứ Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo TP Cần Thơ chụp hình với các đại biểu tại chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: CTV

Với nền tảng vững chắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, với hành trang hữu nghị, hợp tác của 30 năm phát triển quan hệ cấp địa phương, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên.

Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đánh giá, lễ hội này là một ví dụ tuyệt vời về cách hai quốc gia chung tay để tạo ra những cơ hội học hỏi, hợp tác và cùng nhau chia sẻ niềm vui.

“Những sự kiện như thế này là lời nhắn nhủ rằng quan hệ đối tác của chúng ta không chỉ là sự hợp tác giữa các chính phủ. Đó còn là sự gắn kết giữa con người với nhau để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn”- bà Melissa A. Brown nói.

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ thu hút hàng nghìn người tham dự với các hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian của hai nước; tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực Việt Nam, Hoa Kỳ và các thành tựu trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ…

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ nhằm giới thiệu nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ, về tinh thần hòa hợp, hòa giải, hợp tác và hướng tới tương lai, vừa khẳng định tình hữu nghị nhân dân là nền tảng vững chắc trong quan hệ song phương, đồng thời tạo động lực để làm sâu sắc và thực chất hơn mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.