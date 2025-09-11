TP Cần Thơ lập thủ tục đầu tư 5 khu tái định cư hơn 2.400 tỉ 11/09/2025 15:04

(PLO)- TP Cần Thơ đang chuẩn bị lập thủ tục đầu tư 5 khu tái định cư có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.400 tỉ với 2.568 nền.

Ngày 11-9, UBND TP Cần Thơ họp với các sở ngành liên quan để nghe báo cáo định hướng lập thủ tục đầu tư đối với 5 khu tái định cư nhằm đảm bảo việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, ngày 5-9 vừa qua Ban đã trình Sở Tài chính thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư 5 dự án khu tái định cư với tổng vốn đầu tư công là 2.429 tỉ đồng trên tổng diện tích 63,09 ha, với 2.568 nền.

Hiện nay, Ban đang triển khai thực hiện song song các thủ tục chuẩn bị đầu tư để phê duyệt dự án, trong đó đã phối hợp với địa phương xác định vị trí ranh đất quy hoạch và lập dự án đầu tư.

Cụ thể 5 khu tái định cư gồm: Khu tái định cư Phong Điền (giai đoạn 2) có diện tích 5,91 ha với 248 nền, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 333 tỉ.

Khu tái định cư (khu D) – Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ có diện tích 7,54 ha với 360 nền, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 377 tỉ.

Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) có diện tích 29,74 ha với 851 nền, dự kiến tổng mức đầu tư 960 tỉ.

Khu tái định cư Thới Lai có diện tích 13,13 ha với 805 nền, dự kiến tổng mức đầu tư 432 tỉ.

Khu tái định cư phường Thới An có diện tích 6,76 ha với 304 nền, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 326 tỉ.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan điều chỉnh để đảm bảo quy hoạch các khu tái định cư này đồng bộ với quy hoạch chung của địa phương.

Ông yêu cầu đảm bảo giao thông thông suốt giữa các tuyến đường giao thông kết nối từ các khu tái định cư đến các tuyến đường hiện hữu; hệ thống xử lý nước thải và thoát nước mưa đồng bộ; phải có giải pháp chống ngập úng hiệu quả…