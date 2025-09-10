TP Cần Thơ: Dự kiến khởi công nhiều dự án ngàn tỉ chào mừng Đại hội Đảng 10/09/2025 18:06

(PLO)- UBND TP Cần Thơ đề xuất khởi công nhiều dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ TP, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng một đoạn Quốc lộ 91 hơn 7.000 tỉ.

Chiều 10-9, UBND TP Cần Thơ họp rà soát công tác đăng ký và chuẩn bị danh mục công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp chiều ngày 10-9. Ảnh: NHẪN NAM

Theo thông tin tại cuộc họp, dự án 100 tỉ trở lên có 13 dự án, trong đó có một dự án của nhà đầu tư tư là Westfood, đầu tư công có 12 dự án.

Cụ thể có 7 dự án khởi công gồm: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 (hơn 7.000 tỉ); Đầu tư xây dựng thay thế một số cầu yếu thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ (486 tỉ); Phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu TP Ngã Bảy, Hậu Giang cũ (1.200 tỉ); Khu tái định cư (TĐC) phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang cũ; Khu TĐC Đông Phú; Khu TĐC thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang cũ; Đường từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt, TP Sóc Trăng cũ.

5 dự án khánh thành gồm: Khu TĐC phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1; các khu TĐC Mái Dầm, Tân Hòa, Tân Phú Thạnh; Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 được đề xuất khởi công chung với nhiều dự án vào ngày 22-9-2025. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa thống nhất đề xuất với những dự án trên 100 tỉ dự kiến sẽ đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 22-9-2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Những công trình dự án dưới 100 tỉ (5 dự án) sẽ tổ chức nghi thức khởi công, khánh thành.

Riêng hai dự án khởi công cầu và đường Nguyễn Chí Thanh, TP Vị Thanh, Hậu Giang cũ (1.600 tỉ) và khánh thành dự án trục kinh tế Đông Tây của Sóc Trăng cũ được đề xuất đưa vào danh mục đăng ký khởi công chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng thời, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu Sở Tài chính và Sở Xây dựng rà soát lại các dự án đầu tư tư, nếu có dự án đủ điều kiện khởi công và khánh thành dịp này thì tham mưu, báo cáo về trung ương...