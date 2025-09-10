Chiếm đoạt hơn 4 tỉ nhờ chiêu lừa người dân ký vay mua hàng trả góp 10/09/2025 15:03

(PLO)- Nghĩ rằng được vay số tiền nhỏ không cần thế chấp, hỗ trợ người khó khăn không cần trả gốc và lãi nên nhiều người ở Cần Thơ đã ký vay mua hàng trả góp qua đó vô tình "giúp" 2 bị cáo chiếm đoạt hơn 4 tỉ.

Ngày 10-9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Tấn Thành (25 tuổi), Hồ Mỹ Linh (38 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (bằng hình thức vay mua hàng trả góp).

Hai bị cáo Thành và Linh tại tòa ngày 10-9. Ảnh: NHẪN NAM

Sau phần xét xử buổi sáng, tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục phiên xử vào 8 giờ sáng ngày mai (11-9).

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2021, Lê Tấn Thành câu kết với Hồ Mỹ Linh, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai công ty tài chính (liên kết với các cửa hàng điện máy cho vay mua hàng trả góp).

Theo hướng dẫn của Thành, Linh chủ động tự mình hoặc thông qua cộng tác viên để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền mặt. Linh nói với khách hàng là vay tiền mua hàng trả góp bán lại lấy tiền, không cần thế chấp, khi đóng tiền trả góp nếu không có tiền đóng cũng không sao chỉ bị nợ xấu. Nhiều trường hợp thì nói là cho vay hỗ trợ người dân khó khăn nên không cần trả gốc và lãi.

Tin tưởng việc này nên nhiều người đã đưa giấy tờ tùy thân cho Thành, Linh và ký vào hợp đồng vay mua hàng trả góp nhưng thực tế không nhận hàng hóa, chỉ nhận tiền từ vài triệu đến 20 triệu. Có trường hợp ký giấy tờ xong mà Thành nói hồ sơ không đạt nên không đưa tiền thì họ cũng không thắc mắc gì…

Thành hướng dẫn khách chỉ vào ký, không cần hỏi gì, nếu được hỏi mới trả lời. Thành chuẩn bị cả số điện thoại để giả số của khách hàng và cho người đóng giả người thân của khách để trả lời tham chiếu hồ sơ vay…

Khi hồ sơ được công ty tài chính duyệt, khách hàng không nhận được hàng hóa mua trả góp mà hàng hóa được giao về kho của Thành ở Cần Thơ hoặc chuyển trực tiếp cho người mua ở một số tỉnh phía Bắc.

Sau khi nhận được tiền từ người mua, Thành chuyển khoản cho Linh qua tài khoản của tiệm vàng ở Thới Lai (Cần Thơ). Linh rút tiền, chia cho khách hàng và các cộng tác viên, số tiền còn lại chiếm đoạt.

Sau khi một số cửa hàng điện máy quen ở Cần Thơ không duyệt hồ sơ dễ dàng nữa thì Thành kêu Linh tập hợp khách hàng và thuê xe 16 chỗ chở họ đến các cửa hàng điện máy ở Bến Tre để làm hồ sơ vay tiền…

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm việc được 95 khách hàng có liên quan đến Hồ Mỹ Linh, Lê Tấn Thành. Các khách hàng đã thực hiện tổng cộng 141 hợp đồng vay mua hàng trả góp, với tổng giá trị hàng hóa hơn 4,8 tỉ đồng, số tiền vay là hơn 4,2 tỉ đồng, số tiền khách hàng được nhận là 797 triệu đồng.

Cáo trạng quy kết, Thành và Linh cùng chiếm đoạt hàng hóa với tổng trị giá vay gần 2,9 tỉ, trong đó, các khách hàng đã thừa nhận có nhận số tiền tổng cộng là 548 triệu đồng. Thành chiếm đoạt riêng với số hàng hóa có tổng số tiền vay 1,28 tỉ, trong đó, khách hàng thừa nhận đã nhận số tiền là 249 triệu.