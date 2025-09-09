Cần Thơ: Thu giữ hơn 500 giáo trình photocopy trái phép 09/09/2025 17:05

(PLO)- Công an TP Cần Thơ phối hợp liên ngành vừa phát hiện, thu giữ hơn 500 bản giáo trình photocopy trái phép của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Ngày 9-9, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện một tiệm photocopy vi phạm bản quyền về xuất bản.

Theo đó, ngày 4-9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chi cục Quản lý thị trường và Công an phường Ninh Kiều kiểm tra, phát hiện ông LTP (59 tuổi, chủ hộ kinh doanh cửa hàng photocopy Th.) đang bán cho hai sinh viên 15 quyển giáo trình photocopy trái phép với số tiền 560.000 đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại cơ sở photocopy Th.

Khám xét tại nơi ở và cửa hàng, cơ quan chức năng thu giữ thêm số lượng lớn giáo trình photocopy chuẩn bị sẵn để bán cho sinh viên. Tang vật tạm giữ gồm hơn 500 quyển giáo trình photocopy trái phép của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phục vụ giảng dạy và học tập bậc đại học hệ không chuyên cùng số tiền thu lợi bất chính 560.000 đồng.

Số giáo trình photocopy trái phép của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Làm việc với lực lượng chức năng, ông P thừa nhận hành vi photocopy, mua bán giáo trình để thu lợi, vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và bản quyền xuất bản phẩm.

Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ liên quan đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.