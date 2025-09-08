Người trốn khỏi trại cải tạo 38 năm trước bị Cảnh sát Hình sự Cần Thơ bắt giữ 08/09/2025 19:41

(PLO)- Sau hơn 38 năm bỏ trốn khỏi Trại cải tạo, Sơn Hiệp bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Nhu Gia.

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Nhu Gia bắt giữ Sơn Hiệp (sinh năm 1958, ngụ ấp Âu Thọ, xã Lạc Hòa, Vĩnh Châu, tỉnh Hậu Giang cũ; nay là phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ). Ông Hiệp trốn khỏi trại cải tạo hơn 38 năm trước.

Theo hồ sơ, ngày 4-5-1987, khi đang chấp hành án về tội cướp tài sản của công dân tại Trại cải tạo Kênh 5 (nay là Trại giam Kênh 5), Sơn Hiệp đã bỏ trốn. Trong thời gian hơn 38 năm, Hiệp thay đổi họ tên, sinh sống tại nhiều địa phương để tránh sự truy bắt.

Sau hơn 38 năm bỏ trốn khỏi Trại cải tạo, Sơn Hiệp bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện Hiệp đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nhu Gia nên nhanh chóng bắt giữ

Hiện Sơn Hiệp đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.