Phạm nhân thụ án 12 năm tù trốn khỏi trại giam ở Nghệ An 19/08/2025 15:35

(PLO)- Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đang thụ án 12 năm tù đã trốn khỏi trại giam.

Ngày 19-8, cơ quan chức năng đang nỗ lực truy bắt Trần Ngọc Hòa (36 tuổi, quê xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ, ngày 10-11-2021, TAND tỉnh Nghệ An có quyết định thi hành án phạt tù 12 năm tù về tội hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích đối với Hòa.

Trần Ngọc Hòa đang bị truy nã.

Thời gian qua, Hòa chấp hành án phạt tù tại Phân trại số 1, Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An). Từ ngày hôm qua (18-8), Hòa đã liều lĩnh trốn khỏi trại giam.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Giám thị Trại giam số 6, đã ký quyết định truy nã Hòa.

“Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Trại giam số 6, Cục C10, Bộ Công an”- Quyết định truy nã nêu.

Từ hôm qua đến nay, Trại giam số 6 và Công an xã Hạnh Lâm, công an các xã lân cận đã huy động lực lượng hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm, truy bắt phạm nhân Hòa.