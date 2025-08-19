Nghệ An: Khánh thành bệnh viện 1.000 giường, phục vụ cho cả bệnh nhân nước Lào 19/08/2025 15:01

(PLO)- Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 1.259 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh đi vào hoạt động, phục vụ cho cả bệnh nhân nước Lào.

Hôm nay (19-8), tại tỉnh Nghệ An long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2. Đây là một trong 250 dự án, công trình trên cả nước được khởi công, khánh thành để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.259 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Công trình vượt tiến độ 30 tháng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết: Quá trình xây dựng bệnh viện đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối, vượt tiến độ theo yêu cầu đề ra. Dự án không chỉ là tăng cường cơ sở vật chất quy mô giường bệnh mà quan trọng hơn là nâng tầng hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu.

"Người dân được tiếp cận lĩnh vực y tế hiện đại. Bệnh viện đi vào hoạt động giảm áp lực cho việc chuyển tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị của người bệnh”- ông nói.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia, cơ sở vật chất hoàn thiện, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã trở thành điểm sáng trong ngành y tế Nghệ An, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân Nghệ An và các tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa và nhân dân nước bạn Lào anh em...

"Sự kiện quan trọng này sẽ tạo thế và lực mới để chúng ta cùng vững tin bước vào kỷ nguyên mới “giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng"- ông Vinh khẳng định.

Các bệnh nhân tham dự Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2.

Cách đây 15 năm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thành lập chỉ với quy mô 50 giường bệnh, 50 biên chế, cơ sở vật chất còn rất khó khăn. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Các đại biểu trồng cây tại khuôn viên Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Trong đó giai đoạn 1 là 430 tỉ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỉ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Bệnh viện trang hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã khẳng định được vai trò là Bệnh viện tuyến cuối (tuyến chuyên khoa sâu về ung bướu) của khu vực Bắc Trung Bộ, với trên 85% kỹ thuật ngang tầm tuyến Trung ương, gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học, 21 giải thưởng sáng tạo khoa học, đội ngũ y, bác sĩ giàu y đức, sáng y thuật, có nhiều biện pháp, kỹ thuật mới áp dụng trong khám chữa bệnh.