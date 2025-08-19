Khánh thành trường đại học 1.800 tỉ đồng ở Bắc Ninh, sẵn sàng đón sinh viên 19/08/2025 14:16

(PLO)- Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 có tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỉ đồng vừa được khánh thành, dự kiến đưa sinh viên về học tập từ năm học 2025-2026.

Ngày 19-8, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành và gắn biển công trình trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỉ đồng.

Sự kiện diễn ra trong chương trình khởi công, khánh thành 250 công trình trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà chúc mừng Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2. Ảnh: ĐỨC TUÂN

Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 được xây dựng tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2019 trên diện tích khoảng 28 ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo 10.800 sinh viên.

Đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa sinh viên về học tập từ năm học 2025-2026.

PGS.TS Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, cho biết công trình này không chỉ góp phần mở rộng quy mô, hiện đại hóa cơ sở vật chất của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, mà còn khẳng định vai trò, vị thế của Trường Đại học Luật Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu pháp luật hàng đầu cả nước.

Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 sẽ tạo điều kiện để nhà trường phát triển các chương trình đào tạo đa dạng, gắn kết chặt chẽ hơn với thực tiễn của các địa phương, khu vực phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

"Với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và sự ủng hộ của các cấp, các ngành, cơ sở đào tạo của trường Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng về đào tạo pháp luật, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành tư pháp và của đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng", PGS Tô Văn Hòa nói.

Dự kiến, giai đoạn đầu sẽ có khoảng 3.000 sinh viên theo học. Khi hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, con số này có thể tăng lên 5.000-6.000 sinh viên mỗi năm.