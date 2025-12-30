Công an phải biết cấp cứu ngoại viện trước khi tốt nghiệp 30/12/2025 15:03

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức yêu cầu đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo tại các học viện, trường CAND và coi đây là kỹ năng cơ bản mà mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp.

Ngày 30-12-2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam và yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo cấp cứu ngoại viện cho lực lượng Công an nhân dân”. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại Hội thảo

Các đồng chí: Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Thiếu tướng, TS Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an); GS.TS, TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) và GS.TS, BS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Bộ môn Y học Cấp cứu ngoại viện (Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) điều hành hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết cấp cứu ngoại viện (CCNV) là khâu đầu tiên mang tính quyết định trong chuỗi cấp cứu trước bệnh viện. Đây là thành tố then chốt góp phần giảm thiểu thương vong, đảm bảo an sinh, an ninh và trật tự xã hội.

Tại Việt Nam, CCNV là lĩnh vực mới, đòi hỏi định vị rõ vai trò trong hệ thống y tế cũng như xác định vai trò của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Thứ trưởng mong muốn các chuyên gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để lĩnh vực này phát triển hơn. Từ đó, gợi mở các cách thức thực hiện để tăng cường sự đóng góp của lực lượng CAND.

Thiếu tướng, TS. Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo nhấn mạnh hội thảo nhằm đánh giá thực trạng CCNV tại Việt Nam và phân tích yêu cầu mới đối với lực lượng CAND. Đồng thời, đề xuất hệ thống giải pháp khả thi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng CCNV cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội thảo, GS.TS, TTND Lê Ngọc Thành cung cấp bức tranh tổng quan về lịch sử, thực trạng triển khai CCNV trên thế giới. Ông nêu các định hướng nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống CCNV ở Việt Nam nói chung và lực lượng CAND nói riêng.

GS. TS, TTND. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu cũng thảo luận về phát triển hệ thống CCNV giai đoạn 2026-2030, xây dựng đội ngũ hỗ trợ y tế khẩn cấp trong thiên tai, thảm họa và nâng cao chuyên môn cho cán bộ y tế CAND.

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định CCNV là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng nhân dân. Đây là năng lực thiết yếu của lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong các tình huống khẩn cấp, CAND là lực lượng có mặt đầu tiên, trực tiếp tiếp cận nạn nhân, sơ cứu ban đầu và tổ chức phối hợp cứu nạn.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Thứ trưởng đề nghị Cục Y tế, Cục Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung CCNV vào chương trình đào tạo tại các học viện, trường CAND. Các đơn vị cần hoàn thiện điều kiện đảm bảo để chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tuyến đầu.

Đây được xem là kỹ năng cơ bản mà cán bộ, chiến sĩ phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động rà soát vướng mắc, xây dựng hành lang pháp lý và quy trình phối hợp liên ngành.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức mong muốn Bộ Y tế và các chuyên gia tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để lực lượng CAND triển khai nhiệm vụ này bài bản, thống nhất trên cả nước.