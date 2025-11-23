Miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ: Lâm Đồng phát lệnh xả lũ, trực thăng cất cánh cứu trợ khẩn cấp 23/11/2025 18:00

(PLO)- Miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ: Nhiều khu vực như Hoà Thịnh (Đắk Lắk) bị cô lập suốt nhiều ngày, người dân ùn ùn kéo đến tìm thân nhân và tiếp tế; Lâm Đồng phát lệnh xả lũ khẩn, trực thăng Mi-17 liên tục tiếp hàng cứu trợ vào vùng bị chia cắt; Thủ tướng họp khẩn và quyết định bổ sung hơn 1.300 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng.

Con đường vào xã Hoà Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) vốn vắng vẻ nay đông nghịt người và xe. Từng đoàn xe tải, ô tô, xe máy nối hàng dài đổ về “rốn lũ” để tiếp tế lương thực, tìm người thân sau nhiều ngày mất liên lạc.

Tại Lâm Đồng, ngày 23-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường phát văn bản khẩn yêu cầu các nhà máy thủy điện đồng loạt tăng cường xả điều tiết, hạ thấp mực nước hồ để phòng lũ.

Từ Nam Phi, 7 giờ sáng 23-11 (giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn với các địa phương, chỉ đạo hỗ trợ thêm Đắk Lắk 500 tỉ đồng, Gia Lai 150 tỉ đồng, Khánh Hòa 150 tỉ đồng, Lâm Đồng 300 tỉ đồng và cấp thêm gạo cứu đói. Trước đó, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng, nâng tổng mức hỗ trợ bốn tỉnh lên 1.310 tỉ đồng.