Mưa lũ ở miền Trung làm 85 người chết và mất tích, nhiều nơi còn ngập sâu 22/11/2025 19:06

(PLO)- Cập nhật đến 17 giờ chiều 22-11, số người chết và mất tích đã tăng lên 85 người. Nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân ở Đắk Lắk vẫn đang ngập sâu.

Chiều 22-11, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) có báo cáo cập nhật về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung.

Lũ trên các sông đang xuống

Báo cáo cho biết, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống.

Mực nước lúc 16 giờ trên các sông như sau:

- Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn là 31,13 m, dưới BĐ2 0,87 m.

- Trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 425,41 m, trên BĐ3 1,41 m.

- Trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn là 177,86 m, trên BĐ3 3,86 m.

- Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 5,55 m, dưới BĐ3 0,15 m.

- Trên sông Đồng Nai (Đồng Nai) tại trạm Tà Lài là 112,66 m, trên BĐ2 0,16 m.

Nước vẫn còn lênh láng nhiều thôn ở xã Hòa Thịnh, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực ngược xuôi hỗ trợ bà con bị cô lập. Ảnh: NGUYỄN YÊN -THANH NHẬT

Dự báo từ chiều tối nay đến 24-11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3; sông Đồng Nai (Đồng Nai) tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Dinh (Khánh Hòa) xuống và ở mức BĐ2 đến trên BĐ2; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

Số người chết và mất tích tăng lên 85

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết cập nhật đến 17 giờ chiều nay, thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung tiếp tục tăng lên.

Số người chết và mất tích đã tăng lên 85 người, trong đó 72 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Ở Gia Lai hiện không còn hộ gia đình bị ngập nhưng Đắk Lắk còn 4 xã, phường gồm Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ (Phú Yên cũ) đang ngập, trong đó nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Tại Khánh Hòa, theo báo cáo của địa phương, nhà các hộ dân bị ngập sâu nước đã rút, chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn ngập lụt.

Tại Lâm Đồng cơ bản nước đã rút, người dân đang dọn dẹp, hiện còn 127 hộ dân bị ngập (xã Nam Đà 105 hộ, xã Cát Tiên 22 hộ).

Cũng theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, nhu cầu hỗ trợ trước mắt của Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Đắk Lắk cần 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà vẫn còn mất điện, mất mạng diện rộng. Về giao thông, Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc, một vị trí đường Trường Sơn Đông (Quảng Ngãi: tại Km158+450), 12 vị trí do địa phương quản lý .

Về đường sắt còn cấm đường sáu đoạn, gồm Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Nha Trang - Cây Cầy; Cây Cầy - Hòa Tân.