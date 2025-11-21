Thông tin về lũ Miền Trung chiều 21-11: Lũ trên sông Krông Ana, sông Đồng Nai đang lên 21/11/2025 17:00

Lúc 15 giờ 30 phút chiều 21-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát thông tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), tin lũ trên sông Đồng Nai (Đồng Nai).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong ngày ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ hôm nay phổ biến 30–60mm, cục bộ >70mm, như: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk): 122.5mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa): 73.6mm.

Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục mưa to

Dự báo từ chiều tối hôm nay đến hết ngày 22-11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 40–80mm, cục bộ có nơi: >150mm. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối 21-11 đến hết ngày 22-11. Cảnh báo cường suất mưa lớn: >100mm/3h.

Từ đêm 22-11 đến hết ngày 23-11, TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 30–70mm; cục bộ có nơi: >130mm. Thời gian mưa chủ yếu vào đêm 22-11 đến hết 23-11.

Nhiều khu vực ở Đắk Lắk bị ngập sâu trong nước. Ảnh: N.D

Các nơi khác: Chiều tối và đêm 21-11, TP Huế, TP Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, lượng mưa 10–30mm, cục bộ >50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cảnh báo: Đêm 23-11 và ngày 24-11, ở TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ >100mm. Từ đêm 24-11, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần.

Lũ trên sông Krông Ana, sông Đồng Nai đang lên

Lúc 15 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát thông tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), tin lũ trên sông Đồng Nai (Đồng Nai).

Trung tâm cho biết, chiều nay, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), trên sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang lên.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh ở trên mức báo động 3 từ 2,55-2,6m; trên sông Đồng Nai tiếp tục lên chậm và ở dưới mức BĐ3.

Các lực lượng đang căng mình để cứu dân. Ảnh: V.T

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3; trên sông Đồng Nai sẽ dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3; lũ trên sông Ba, sông Kôn, sông Cái Phan Rang ở mức BĐ1 đến trên BĐ1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Srêpôk ở trên mức BĐ3.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa.