Hôm nay, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn có mưa nhưng giảm hơn 21/11/2025 07:40

(PLO)- Dự báo ngày và đêm nay, 21-11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa tiếp tục giảm hơn so với 24 giờ qua. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Đêm qua, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, phổ biến dưới 50mm. Cục bộ có một số trạm mưa lớn, như: Sông Hinh (Đắk Lắk) 131mm; Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 97mm; Cư Kroa (Đắk Lắk) 69mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 121mm; Hồ Am Chứa (Khánh Hòa) 73mm; Nam Trà My (Đà Nẵng) 67mm.

Mưa đang giảm ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa

Ngày và đêm 22-11, Gia Lai và Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt. Từ ngày 24-11, mưa tại khu vực miền Trung sẽ giảm.

Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa đang ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống. Mực nước lúc 6 giờ sáng nay trên sông Ba (Đắk Lắk) tại Củng Sơn là 33,92m, dưới báo động 3 là 0,58m, đang xuống; tại Phú Lâm là 3,1m, trên báo động 2 là 0,4m.

Trên Sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa là 7,26m, trên BĐ2 0,26m. Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 6,32m, trên báo động 3 là 0,62m, đang xuống chậm.

Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại Đồng Trăng 8,70m, trên báo động 1 là 0,7m, đang xuống. Trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại Tân Mỹ 36,37m, trên báo động 1 là 0,87m, đang xuống. Trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 426,27m, trên báo động 3 là 2,27m.

Dự báo lũ sông Kôn (Gia Lai) xuống chậm, đến hết ngày 22-11 sẽ xuống mức báo động 1. Lũ sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) xuống chậm, đến hết ngày 22-11 sẽ xuống mức báo động 1. Lũ các sông Ba (Đắk Lắk) đến hết ngày 23-11 xuống mức BĐ1. Lũ sông Krông Ana tiếp tục lên và cao hơn báo động 3.

Tình trạng ngập lụt các xã, phường ở Nha Trang cũ sẽ kết thúc trong 1- 2 ngày tới. Các xã phường ở Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) còn kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, hiện các hồ đang vận hành giảm lũ theo chỉ đạo tại văn bản số 139 ngày 19-11 của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk. Tính đến 6h sáng nay, đã cắt giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Ba là 109,60 triệu m3. Trong đó: hồ Sông Ba Hạ là 69,2 triệu m3; hồ Sông Hinh là 28,70 triệu m3; hồ Krông H'Năng là 11,80 triệu m3.

Mưa lũ làm 52 người chết, mất tích

Tính đến sáng nay, mưa lũ đã làm 52 người chết, mất tích. Trong đó có 43 người chết và 9 người mất tích.

43 người chết gồm có Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 16 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 4 người. Còn 9 người mất tích gồm Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 4 người, Khánh Hòa 1 người, Lâm Đồng 1 người.

Mưa lũ làm 168 nhà bị hư hỏng và có 67.717 nhà đang ngập, trong đó Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 39.517 nhà, Khánh Hòa 9.000 nhà. Các tỉnh này đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã, như Khánh Hòa 50 xã/ phường; Gia Lai 30 xã/phường; Đắk Lắk 34 xã/phường.

Nước lũ đổ về như thác ở tổ dân phố Phú Trung, phường Tây Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Nông nghiệp cũng thiệt hại nặng do mưa lũ với 13.071 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88 ha thủy sản thiệt hại.

Đường bộ hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông: 02 vị trí QL1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; 01 vị trí QL14; 03 vị trí QL 14E; 01 vị trí QL14H; 07 vị trí QL 40B; 02 vị trí QL20. Trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp và 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Về đường sắt, ngày 19-11 đã dừng 8 chuyến tàu khách. Ngày 20-11, tiếp tục dừng 6 chuyến (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5). Cảng Hàng không Tuy Hoà dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20-11.

Đã có hơn 1 triệu khách hàng bị mất điện, đã khôi phục hơn 600 nghìn khách hàng, còn mất điện gần 400 nghìn khách hàng, tập trung ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, Đà Nẵng.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỉ đồng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.