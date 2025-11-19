Khẩn: Rủi ro thiên tai cấp 4 do lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở lưu vực sông Ba 19/11/2025 11:39

Cơ quan Khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa quyết định nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 do lũ đặc biệt lớn và lũ quét, sạt lở trên lưu vực sông Ba.

Tin phát lúc 9 giờ sáng nay, 19-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 7 giờ sáng 19-11, mực nước trên nhiều sông từ Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đang ở mức rất cao và tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hiện nay, lũ trên sông Ba, sông Kôn và sông Krông Ana đang lên nhanh. Một số trạm ghi nhận mức nước đặc biệt đáng chú ý:

· Sông Ba tại Củng Sơn đạt 35,92m, cao hơn báo động 3 tới 1,42m; tại Phú Lâm đạt 3,94m, vượt báo động 3 0,24m.

· Sông Kôn tại Thạch Hòa đã đạt mức báo động 3.

· Sông Thu Bồn tại Câu Lâu vượt báo động 2 là 0,22m;

· Sông Trà Khúc dưới báo động 2 chỉ 0,04m và tiếp tục lên.

· Sông Krông Ana tại Giang Sơn vượt báo động 2 đến 0,02m.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Nhiều sông khác từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai đến Khánh Hòa cũng đang dao động ở mức báo động 1-3, trong đó có sông Dinh (Khánh Hòa) đã trên báo động 3.

“Trước những diễn biến nguy hiểm này, lúc 9 giờ sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk”, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết.

Theo ông Đại, đây là mức cảnh báo đặc biệt nguy hiểm, được đưa ra khi khu vực gặp tổ hợp nguy hiểm gồm: lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, có khả năng gây thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên BĐ3 (ở mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m) và sông Kôn tiếp tục lên và duy trì trên báo động 3; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục tăng; lũ sông Thu Bồn và sông Trà Khúc duy trì ở ngưỡng báo động 1-2.

Lũ ngập lút mái nhà nhiều khu dân cư ở Đắk Lắk. Ảnh: S.C

Trong 24 giờ tiếp theo, tình hình lũ tại các sông chính có khả năng duy trì ở mức rất cao, trong khi ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Hiện tại, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức rất cao. Nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng trũng thấp, vùng hạ lưu hồ chứa và khu vực ven sông, có khả năng ngập sâu trong những giờ tới.