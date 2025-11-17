Miền Bắc có nơi dưới 7 độ C, 18 và 19-11 sẽ là 2 ngày rét nhất 17/11/2025 08:42

(PLO)- Miền Bắc bắt đầu chịu tác động của đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông tới giờ. Ngày 18 và 19-11 sẽ là hai ngày rét nhất, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Sáng nay, 17-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ đang ảnh hưởng đến miền Bắc, Bắc Trung Bộ.

Dự báo, khoảng chiều và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5.

Khoảng từ tối và đêm nay, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo ngày 18 và 19-11 sẽ rét nhất trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-14 độ, vùng núi từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Ảnh: PHI HÙNG

Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm 17, 18-11 có mưa, mưa rào, từ tối và đêm nay trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

“Có thể khẳng định đây là một đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông tới giờ. Theo quan sát của chúng tôi, khí áp tại vùng tâm rét lên tới 1075mb, nhiệt độ tại trung tâm giảm xuống dưới âm 30 độ C”, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đánh giá.

Theo dự báo, hướng di chuyển của đợt rét này đi theo chiều Bắc - Nam, thẳng từ phía Bắc xuống. Ngoài không khí lạnh mạnh, thẳng Bắc thì từ đêm nay đến hết ngày 19-11 miền Bắc còn xuất hiện thêm cả mưa. Mưa kết hợp với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt của Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh.

“Theo đánh giá của chúng tôi, ngày 18 và 19-11 sẽ là hai ngày rét nhất, với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Từ ngày 20-11, miền Bắc mưa sẽ giảm và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng”, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho hay.

Sương muối nhiều khả năng xuất hiện trong giai đoạn từ 20 đến 23-11, nhất là ở khu vực vùng núi, trung du phía Bắc.