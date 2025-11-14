Doanh nghiệp Trung Quốc, Thái Lan đổ về 'Ngày hội sản phẩm ở Lai Châu' săn đặc sản địa phương 14/11/2025 13:36

(PLO)- "Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025" vừa chính thức khai mạc tại Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực.

Sáng 14-11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, ‘Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025’ đã chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực.

Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức.

Doanh nghiệp phân phối lớn đổ về Lai Châu

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, ngày hội là dịp để quảng bá các sản phẩm đặc trưng, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền. Đồng thời thúc đẩy liên kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa của Đảng và Nhà nước.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Linh, trong những năm qua, công tác phát triển thị trường trong nước luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì lĩnh vực này đã và đang triển khai nhiều chương trình quan trọng, như Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Chương trình đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản cùng nhiều hoạt động xúc tiến thương mại chuyên biệt…

Nhờ đó, sản phẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được biết đến rộng rãi, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, vừa quảng bá nét đẹp văn hóa vùng miền đến cộng đồng cả nước.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin, tư vấn thị trường, kết nối hệ thống phân phối, giúp sản phẩm vùng cao từng bước khẳng định vị thế, không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế”, ông Linh nhấn mạnh.

Du khách, người dân, doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm đặc sản của địa phương tại Ngày hội.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc có sự tham gia của 74 gian hàng từ các doanh nghiệp trong tỉnh, các địa phương khu vực miền núi phía bắc và cả nước.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp, Tập đoàn phân phối, bán lẻ lớn trong nước và nước ngoài cũng đổ về ngày hội tìm kiếm nguồn hàng để đưa vào chuỗi phân phối của mình, như: Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH IMEX NEWS, Công ty Qing Shan Sheng Shi (Trung Quốc)…

Dịp rất đặc biệt để quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Lai Châu

Ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đánh giá, sự kiện lần này không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ, nông sản sạch, dược liệu quý...

Mà còn là dịp rất đặc biệt để Lai Châu quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tiềm năng du lịch, sản phẩm hàng hóa đặc trưng của mình đến với các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối, bán lẻ, cơ quan trung ương và các tỉnh bạn.

Ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đánh giá đây là dịp rất đặc biệt để Lai Châu quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh trưng bày sản phẩm, Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu cũng được tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị phân phối lớn trong nước và quốc tế.



Phía nhà cung ứng có các hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu của khu vực, như: HTX Nông công nghiệp và Thương mại du lịch Than Uyên, Công ty Dũng Long, Công ty Giống vật tư Tây Bắc, Công ty DannyGreen, HTX Thảo dược Cát Cát và hộ kinh doanh Đào Huy Cương, mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng vùng cao.

Đặc biệt, phiên livestream bán hàng trực tuyến trên kênh TikTok Hello Vietnam tạo dấu ấn nổi bật của Ngày hội, thu hút sự tham gia của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, các KOLs và nhà cung ứng tiêu biểu.

Tại phiên live, nhiều đặc sản nổi bật của Lai Châu được giới thiệu và bán trực tiếp đến người tiêu dùng cả nước như đông trùng hạ thảo An Ngân, mật ong Thanh Xuân, thịt trâu gác bếp, trà sâm Lai Châu, ruốc cá hồi Dương Yến, chè matcha, miến dong khoai sâm Sìn Hồ...