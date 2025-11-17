Mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung có nhiều điểm tương đồng mưa lịch sử cuối tháng 10 17/11/2025 08:17

(PLO)- Mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung. Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này có nhiều điểm tương đồng với đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ 25 đến 30-10 vừa qua.

Miền Trung đang trải qua đợt mưa rất lớn, gây sạt lở, ngập lụt ở nhiều nơi. Tính riêng lượng mưa từ 19 giờ tối qua đến 3 giờ sáng nay, 17-11, tại trạm Thủy điện Bình Điền (Huế) đã ghi nhận lượng mưa đến 332.4mm.

Tại các trạm như Ba Điền (Quảng Ngãi) 263.8mm, trạm Phước Trà (TP. Đà Nẵng) 255mm, trạm Tà Rụt (Quảng Trị) 244.2mm, Trạm Sông Hinh (Đắk Lắk) 240.4mm, trạm Khánh Vũ (Khánh Hòa) 238.0mm.

Liệu có khả năng xảy ra mưa cực kỳ lớn đến hàng nghìn mm?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này có nhiều điểm tương đồng với đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ 25 đến 30-10 vừa qua.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa đang bị ngập. Ảnh: VH

Đó là cùng có chịu tác động của không khí lạnh, gió Đông hoạt động mạnh trên độ cao 1500-5000m và rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ.

“Theo đánh giá của chúng tôi thì trong đợt mưa lớn lần này có hai yếu tố không mạnh như lần trước. Đó là gió Đông hoạt động yếu hơn, rãnh áp thấp cũng không mạnh như đợt 25 đến 30-10”, ông Hưởng cho biết.

Ngoài ra, theo ông Hưởng, vùng mưa lớn lần này có sự biến động. Khoảng thời gian từ ngày 15-11 đến hết ngày 18-11, mưa trải dài từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, khu vực phía Đông của tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và khu vực Khánh Hòa. Từ ngày 19-11, từ Huế trở ra mưa có xu hướng giảm, nhưng lại mở rộng hơn về phía Nam.

"Mưa không tập trung một vùng, nên mặc dù không khí lạnh của đợt này mạnh hơn hơn rất nhiều so với cuối tháng 10, nhưng khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn hoặc mưa kỉ lục như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua là không cao", ông Hưởng cho biết.

Có điểm mưa lên tới hơn 700mm

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ sáng sớm nay đến hết đêm 18-11, tại các khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 17-11, khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn >200mm/3h.

Ngày và đêm 19-11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ chiều tối 16-11 đến hết ngày 19-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 850mm/đợt. Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà: 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt. Phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Từ ngày 20-11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP. Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ ngày 22-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa

Đợt mưa lớn này trải dài hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung. Vì thế nhiều sông ở miền Trung cũng sẽ chịu tác động. Dự báo từ hôm nay đến ngày 20-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên ở Huế, Đà Nẵng; Quảng Ngãi; sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) có thể lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3.

Sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị; sông ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Ngoài nước lũ các sông dâng cao, cần lưu ý nguy cơ ngập úng, lũ quét, trượt sạt ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, nhất là Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, phía Đông của tỉnh Lâm Đồng cần lưu ý tới nguy cơ về lũ quét và trượt lở đất vì những vùng này sẽ còn mưa dài ngày.