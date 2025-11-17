Đang cấp cứu 19 nạn nhân vụ sạt lở đè xe khách trên đèo Khánh Lê 17/11/2025 07:47

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa bật báo động đỏ, huy động toàn bộ y bác sĩ cấp cứu 19 nạn nhân đi trên xe khách bị nạn ở đèo Khánh Lê.

Sáng 17-11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông tin tất cả các bệnh nhân trong vụ xe khách Phương Trang bị đất đá sạt lở đè trên đèo Khánh Lê đã được mổ cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã tiếp nhận, cấp cứu 19 nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Theo các bác sĩ, phần lớn các bệnh nhân bị chấn thương cột sống, gãy xương do bị va đập mạnh.

Một nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

"Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã bật báo động đỏ vào đêm 16-11, huy động y bác sĩ mổ, đưa các bệnh nhân vào phòng. Đến nay, các bệnh nhân đã ổn định" - lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông tin.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 16-11, xe khách 40 chỗ của hãng xe Phương Trang lưu thông theo hướng Đà Lạt đi Quảng Ngãi. Trên xe có 29 khách và ba tài xế.

Khi đến đoạn qua trên đèo Khánh Lê tại Km45 quốc lộ 27C thì bị đất đá đổ vào bên phải xe khách gây hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm sáu người tử vong, 19 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở hai đầu tại Km43 và Km47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Đến khoảng 0 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.