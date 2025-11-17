Sạt lở khu vực đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, 3 người bị vùi lấp 17/11/2025 04:45

(PLO)- Mưa lớn khiến khu vực gần đèo Khánh Sơn đoạn qua xã Cam An bị sạt lở, vùi lấp ba người.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 20 giờ 30. Mưa lớn làm khu vực sườn núi đoạn gần tỉnh lộ 9 - đèo Khánh Sơn, đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa, xảy bị sạt lở.

Lúc này, có một lán trại của người dân gần đó bị đất đá tràn xuống. Có bảy người kịp chạy thoát thân, ba người bị mắc kẹt dưới đống đất đá.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa bị ngập. Ảnh: VH

Trao đổi với PV, ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An, xác nhận vụ việc và cho biết sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ phối hợp các đơn vị của xã tìm thấy hai người.

Trong đó một nạn nhân đã tử vong, một người chấn thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Mưa lớn từ sáng 16-11 khiến nhiều nơi bị ngập, người dân được sơ tán đến nơi an toàn.

Đến tối 16-11, thôn Khánh Phước, xã Vĩnh Hải nước lũ dâng cao khoảng 1 m và cả thôn đang bị cô lập.

Lực lượng Công an xã Vĩnh Hải cùng các lực lượng khác vẫn đang nổ lực khơi thông dòng chảy, chốt chặn cảnh báo khu vực ngập lụt và di dời tài sản giúp người dân.