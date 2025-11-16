Nhiều nơi ở Khánh Hòa sơ tán dân, 1 thôn bị cô lập 16/11/2025 21:56

(PLO)- Nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã sơ tán dân ra khỏi khu vực xung yếu, tuy nhiên thôn Khánh Phước, xã Vĩnh Hải đang bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Tối 16-11, chỉ huy Công an xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã triển khai lực lượng ứng trực 100 % sẵn sàng hỗ trợ bà con trong tình hình mưa lũ phức tạp.

Từ chiều cùng ngày, tại một số cầu tràn trên địa bàn xã nước lớn chảy xiết, mực nước tiếp tục dâng cao. Do vậy, UBND xã Tây Khánh Sơn đã chỉ đạo lực lượng tổ chức chốt chặn cảnh báo, không để bà con đi qua.

Xã Tây Khánh Sơn nhiều cầu tràn bị ngập do mưa lớn, cơ quan chức năng đã cấm đường nơi bị ngập. Ảnh: CT

Bên cạnh đó, tại một số thôn xảy ra tình trạng sạt lở nhẹ ở thôn Cam Khánh, các tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời vận động, sơ tán người dân xung quanh đến địa điểm an toàn.

Hiện, trên địa bàn xã Tây Khánh Sơn đang có ba điểm ngập nặng, khả năng mưa không ngớt, nước sẽ tiếp tục dâng.

Khánh Hòa có mưa lớn từ sáng, nhiều địa phương ngập cục bộ. Ảnh: CR

Lực lượng Công an xã và an ninh trật tự ở đã cắt cử người chốt chặn nơi xung yếu, trực chỉ huy để sẵn sàng ứng trực xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Trong khi đó, Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chiều cùng ngày, đã phối hợp với chính quyền địa phương và Bộ đội biên phòng tiếp cận, hỗ trợ di dời các hộ dân ở tổ dân phố Thành Đạt (khu vực Xóm Núi).

Đồng thời, vận động, tuyên truyền nhiều hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao di dời về nơi an toàn.

Ở xã Vĩnh Hải, một thôn bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: LP

Đến 18 giờ chiều cùng ngày, đã có 15 hộ gia đình với gần 50 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện, lực lượng Công an phường Nam Nha Trang đã tổ chức chặn cảnh báo nguy hiểm tại vùng có nguy cơ cao.

Tương tự, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, cũng cho biết, nước mưa không kịp thoát, nhiều đoạn tuyến đường ở địa phương bị trũng ngập, nhiều khu vực dân cư bị ngập nặng như các thôn Mỹ Phong, Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Khánh Phước...

Lực lượng Công an xã Vĩnh Hải giúp đưa tài sản người dân lên cao khi nước lũ về. Ảnh: MT

Hiện, thôn Khánh Phước, xã Vĩnh Hải nước lũ đổ dâng cao khoảng 1 m và cả thôn đang bị cô lập. Lực lượng Công an xã và các lực lượng khác vẫn đang nổ lực khơi thông dòng chảy, chốt chặn cảnh báo khu vực ngập lụt và di dời tài sản giúp người dân.