Nhiều nơi ở Khánh Hòa sơ tán dân, 1 thôn bị cô lập

Tối 16-11, chỉ huy Công an xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã triển khai lực lượng ứng trực 100 % sẵn sàng hỗ trợ bà con trong tình hình mưa lũ phức tạp.
Từ chiều cùng ngày, tại một số cầu tràn trên địa bàn xã nước lớn chảy xiết, mực nước tiếp tục dâng cao. Do vậy, UBND xã Tây Khánh Sơn đã chỉ đạo lực lượng tổ chức chốt chặn cảnh báo, không để bà con đi qua.
Bên cạnh đó, tại một số thôn xảy ra tình trạng sạt lở nhẹ ở thôn Cam Khánh, các tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời vận động, sơ tán người dân xung quanh đến địa điểm an toàn.
Hiện, trên địa bàn xã Tây Khánh Sơn đang có ba điểm ngập nặng, khả năng mưa không ngớt, nước sẽ tiếp tục dâng.
Lực lượng Công an xã và an ninh trật tự ở đã cắt cử người chốt chặn nơi xung yếu, trực chỉ huy để sẵn sàng ứng trực xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Trong khi đó, Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chiều cùng ngày, đã phối hợp với chính quyền địa phương và Bộ đội biên phòng tiếp cận, hỗ trợ di dời các hộ dân ở tổ dân phố Thành Đạt (khu vực Xóm Núi).
Đồng thời, vận động, tuyên truyền nhiều hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao di dời về nơi an toàn.
Đến 18 giờ chiều cùng ngày, đã có 15 hộ gia đình với gần 50 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện, lực lượng Công an phường Nam Nha Trang đã tổ chức chặn cảnh báo nguy hiểm tại vùng có nguy cơ cao.
Tương tự, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, cũng cho biết, nước mưa không kịp thoát, nhiều đoạn tuyến đường ở địa phương bị trũng ngập, nhiều khu vực dân cư bị ngập nặng như các thôn Mỹ Phong, Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Khánh Phước...
Hiện, thôn Khánh Phước, xã Vĩnh Hải nước lũ đổ dâng cao khoảng 1 m và cả thôn đang bị cô lập. Lực lượng Công an xã và các lực lượng khác vẫn đang nổ lực khơi thông dòng chảy, chốt chặn cảnh báo khu vực ngập lụt và di dời tài sản giúp người dân.
Theo cơ quan dự báo thời tiết, trong 24 giờ qua (tính đến 21 giờ ngày 16-11) khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa mưa to đến rất to với lượng từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm, như Ba Ngòi 230,4 mm, Ninh Hải 218,2 mm...
Đêm 16-11, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bắt đầu lên dao động ở mức báo động 1, báo động 2 và tiếp tục lên trong những ngày tới.
Dự báo trong 12 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 50-80 mm, có nơi trên 100 mm.
Đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng các tuyến đường trũng thấp nơi đồng bằng đô thị tiếp tục diễn ra trong tối đêm 16-11.
Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa có khả năng lên mức báo động 3, sông Cái Nha Trang và Phan Rang dao động báo động 2, trên báo động 2.