Dừng chạy tàu qua tỉnh Khánh Hòa vì mưa lớn, ngập đường sắt 16/11/2025 20:59

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 16-11, ngành đường sắt đã tạm dừng các chuyến tàu tại hai đầu ga Ngã Ba và ga Cam Thịnh Đông (tỉnh Khánh Hòa), chờ nước rút.

Tối 16-11, đại diện Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, do mưa lớn từ chiều cùng ngày, một số đoạn đường sắt thuộc khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị ngập, không thể lưu thông.

Trong đó, tại km1369+421, nước ngập đường gang, chảy vào nhà gác, khiến đường ray ngập 0,25m. Còn tại km 1367+050, mưa lớn cuốn theo đất đá làm lấp khe ray đường sắt.

Sạt lở, cây đổ gây ách tắc đèo Khánh Sơn. Ảnh: VA

Từ 15 giờ 5 cùng ngày, ngành đường sắt đã tạm dừng các chuyến tàu tại hai đầu ga Ngã Ba và ga Cam Thịnh Đông, chờ nước rút.

Cùng ngày, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết, do mưa lớn nên tối cùng ngày, một số vị trí trên tuyến đường tỉnh lộ 9 – đèo Khánh Sơn đã sạt lở, cây đổ chắn ngang đường.

Bộ đội biên phòng giúp người dân ở thôn Thành Phát đến nơi tránh trú. Ảnh: V. TÂN

Mưa lớn gây sạt lở 12 vị trí trên đèo Ngoạn Mục nối tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Đến 20 giờ 15, tuyến đèo này đã thông một tuyến.

Trong khi đó, tại các xã Trung Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh mưa lớn cũng gây ngập nhiều cầu tràn. “Chính quyền đã cắt cử người đặt cảnh báo, chốt chặn hai đầu đảm bảo an toàn, không cho người dân qua lại”- Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh Cao Thị Ngọc Thanh thông tin.

Nhiều nơi ở phường Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cấm đường do mưa lớn, nước ngập. Ảnh: TN

Mưa lớn cũng đã gây ngập một số đoạn đường trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, lượng nước ngập không lớn nên không gây ách tắc giao thông.

Người dân xã Cam Lâm dùng bao cát ngăn nước chảy vào nhà. Ảnh: TN

Tại phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), chiều cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang - Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã đưa một số người dân bị cô lập do mưa lớn kéo dài tại khu vực xóm Núi (tổ dân phố Thành Phát) đến nơi an toàn.