Khánh Hòa làm 31 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao 15/11/2025 14:54

(PLO)- Khánh Hòa sẽ làm 31 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao với 2.217 lô đất để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi sở, ngành liên quan về việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt triển khai thực hiện các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý về chủ trương thực hiện việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phí tư vấn, xây lắp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án theo quy định của Luật Đường sắt năm 2025.

Khánh Hòa dự kiến làm 31 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao. Ảnh: XUÂN HOÁT

Và điểm c khoản 12 Điều 3 Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội theo nội dung đề nghị của Sở Tài chính cùng ý kiến thống nhất của các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án của tỉnh (chủ đầu tư) chủ động rà soát, triển khai thực hiện các công việc liên quan tiếp theo của các dự án. Trong đó yêu cầu phải đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tỉnh Khánh Hòa lưu ý việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là nhằm đảm bảo tiến độ của dự án. Do vậy yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ đã được Quốc hội, Chính phủ giao.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, sở ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các công việc của dự án. Đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa có tổng chiều dài gần 192 km, đi qua 25 xã và bốn phường. Điểm đầu từ xã Đại Lãnh, giáp ranh với địa phận tỉnh Đắk Lắk. Điểm cuối ở xã Phước Hà, giáp ranh với địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Theo thiết kế, đường sắt tốc độ cao đoạn qua Khánh Hòa sẽ có ba nhà ga. Trong đó, hai ga hành khách, gồm ga Diên Khánh, ga Tháp Chàm và một ga hàng hóa tại ga Ninh Hòa để kết nối và trung chuyển hàng hóa với Khu kinh tế Vân Phong.

Trên toàn tuyến có bốn trạm bảo dưỡng được đặt tại các xã Tu Bông, Cam An, Xuân Hải, Phước Hà.

Sơ bộ hướng tuyến được chia làm ba đoạn tương ứng. Giao cho các ban quản lý dự án của tỉnh làm chủ đầu tư dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Có 31 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.