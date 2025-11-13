Khẩn cấp tu bổ di tích lầu Bảo Đại 13/11/2025 11:38

Ngày 13-11, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ban hành kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên liên quan việc sửa chữa, tu bổ di tích biệt thự Cầu Đá (di tích lầu Bảo Đại) ở phường Nha Trang.

Theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), trước mắt chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa chịu trách nhiệm phải thường xuyên kiểm tra, bảo vệ và quản lý di tích.

Di tích biệt thự Cầu Đá xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Việc này nhằm phòng, chống mối mọt, dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường, cắt tỉa cây xanh, gia cố, sửa chữa các hạng mục, tránh hư hỏng, xuống cấp đối với di tích lầu Bảo Đại theo đúng quy định.

Về lâu dài, ông Biên giao Sở VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, sở ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp cụ thể. Từ đó, tham mưu báo cáo và đề xuất việc triển khai thực hiện dự án sửa chữa, tu bổ di tích biệt thự Cầu Đá, đảm bảo khả thi, hiệu quả, đúng quy định. Yêu cầu này buộc phải báo cáo trước ngày 30-11-2025.

Ông Biên cũng lưu ý, phải làm rõ phương án, giải pháp đầu tư, khai thác, quản lý sử dụng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của di tích, liên quan dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Tổng công ty Khánh Việt liên danh Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án khu biệt thự cao cấp Bảo Đại.

Tháng 12-2014, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao gần 9 ha đất và 4,7 ha mặt nước biển cho Công ty CP Đầu tư Khánh Hà để thực hiện dự án. Trong đó bao gồm cả năm ngôi biệt thự cổ gồm: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng ở di tích lầu Bảo Đại.

Theo kế hoạch, dự án khu biệt thự cao cấp Bảo Đại sẽ cải tạo năm biệt thự hiện hữu. Xây mới khách sạn năm tầng, 45 căn biệt thự nghỉ dưỡng cùng các tiện ích khác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có nhiều sai phạm. Trong đó có việc xâm hại danh lam thắng cảnh biệt thự Cầu Đá. Dự án bị đình chỉ thi công từ năm 2018 đến nay.

Nhiều căn biệt thự cổ hư hại sau nhiều năm bỏ hoang, không được chăm sóc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến tháng 2-2023, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà xin trả lại năm biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại nói trên. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa thu hồi hơn 9.200 m2 đất cùng công trình xây dựng trên đất là năm căn biệt thự Cầu Đá, giao Trung tâm Bảo tồn di tích quản lý.

Sau nhiều năm bỏ hoang, ba trong số năm căn biệt thự cổ đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, một số căn biệt thự cổ đối diện nguy cơ hư hại không thể tu bổ, trùng tu.

Đầu năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở VH,TT&DL chủ trì, liên quan tham mưu kế hoạch tổng thể về phương án trùng tu, tôn tạo; các giải pháp khả thi về quản lý, khai thác đối với năm căn biệt thự Cầu Đá.