2 cán bộ đề xuất trưng dụng di tích lầu Bảo Đại làm chỗ ở tiếp tục bị kỷ luật 15/10/2025 12:46

(PLO)- Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị kỷ luật vì đề xuất trưng dụng biệt thự cổ làm chỗ ở cho lãnh đạo.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa.

Hình thức kỷ luật được đưa ra là thực hiện theo các quyết định 71 và 72 ngày 17-9-2025, của Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa về thi hành kỷ luật đối với hai cán bộ trên và theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một trong năm căn biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại﻿. Ảnh: XUÂN HOÁT

Hồi đầu tháng 10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh này.

Lý do là hai người này liên quan đến việc đề xuất trưng dụng di tích lầu Bảo Đại làm nhà ở công vụ cho cán bộ; vi phạm quy định, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hình ảnh của địa phương.

Như PLO đã thông tin, ngày 7-7, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa có văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư Khánh Hà (Tập đoàn Hà Đô) hỗ trợ bố trí tạm thời hai phòng thuộc biệt thự Vọng Nguyệt trong khu di tích biệt thự lầu Bảo Đại để làm nơi ở cho một Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa, trong thời gian chuyển công tác, chưa sắp xếp, bố trí được chỗ ở ổn định.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa nhận thấy đề nghị trên chưa phù hợp, chưa đúng theo quy định. Do vậy, ngày 9-7, Trung tâm này có công văn thu hồi đề nghị trên.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, việc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa có công văn đề xuất trên là thiếu sót, chưa xin ý kiến lãnh đạo sở.