Bí thư tỉnh Khánh Hòa: Cán bộ sách nhiễu doanh nghiệp sẽ bị xử nghiêm 13/10/2025 18:01

Ngày 13-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn nhân Ngày doanh nhân Việt Nam.

Từ xin - cho sang đồng hành - chia sẻ

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định trên hành trình phía trước, địa phương sẽ tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Sự hài lòng của doanh nhân là thước đo hành chính để Khánh Hòa quyết tâm chuyển mình từ tư duy quản lý - kiểm tra sang hỗ trợ - phục vụ, từ xin - cho sang đồng hành - chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn, hứa tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp an tâm làm ăn, phát triển lâu dài. Ảnh: XUÂN HOÁT

Với tư cách người đứng đầu UBND tỉnh, ông Toàn cam kết sẽ vận hành một bộ máy làm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, phù hợp hơn để bắt kịp nhịp phát triển.

“Chính quyền cam kết hành động và dám chịu trách nhiệm để đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giải pháp thực chất như giải quyết thủ tục nhanh hơn, rõ hơn, minh bạch hơn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp an tâm làm ăn, phát triển lâu dài”c- ông Toàn khẳng định.

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới, chính quyền sẽ tìm đến doanh nghiệp, chứ không để doanh nghiệp phải tìm đến chính quyền.

“Chúng tôi trân trọng từng ý tưởng, từng dự án, từng đồng vốn đầu tư của quý doanh nghiệp. Bởi chúng tôi hiểu, mỗi doanh nghiệp thành công chính là một viên gạch góp phần dựng xây Khánh Hòa ngày càng phồn thịnh”- ông Toàn ghi nhận.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cam kết xử lý nhanh, minh bạch các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đáp lời, ông Nguyễn Thanh Hồng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kim Song Mã, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Ninh Thuận, gửi lời cảm ơn UBND tỉnh Khánh Hòa đã dành nhiều ưu đãi, cũng như cam kết đồng hành trong tiến trình phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đi vào cuộc sống.

Ông Hồng kiến nghị, thời gian tới tỉnh Khánh Hòa cần cụ thể hóa Nghị quyết số 68 hơn nữa. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực phía Nam Khánh Hòa, vốn còn yếu thế khi tham gia thị trường, để họ có thêm cơ hội vươn lên, đóng góp cân bằng hơn cho sự phát triển chung.

Gỡ vướng cho doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu sở, ban, ngành, địa phương xem xét, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu thời gian tới.

Bí thư tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh cam kết nghĩ lớn - làm thật - hiệu quả thật. Ông yêu cầu sở, ngành, địa phương cần chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không đùn đẩy, né tránh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các doanh nhân quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đồng thời, phải chủ động rà soát, cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

"Mọi vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp phải được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, có phản hồi rõ ràng, đúng thời hạn. Nếu phát hiện ai gây khó dễ, sách nhiễu doanh nghiệp sẽ xử lý nghiêm minh” - ông Thành nói.

Bí thư tỉnh Khánh Hòa cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường. Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

“Các doanh nhân cần quan tâm hơn nữa đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái”- ông Thành lưu ý.