Khu resort chắn biển Nha Trang được tháo dỡ hoàn toàn

Năm 1995, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Khánh Hòa (100% vốn nhà nước) đầu tư xây dựng khu du lịch Ana Mandara.

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Khánh Hòa sau đó liên kết với Công ty Sovico Khánh Hòa để xây dựng khu du lịch trên.

Đến năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương di dời khu du lịch Ana Mandara. UBND tỉnh Khánh Hòa nhiều lần tổ chức họp với Công ty TNHH thương mại và đầu tư Khánh Hòa - sau này là Công ty Sovico Khánh Hòa, để xúc tiến di dời khu Ana Mandara.

Công ty Sovico Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa giao hơn 29 ha đất tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, để làm dự án Evason Ana Mandara Cam Ranh resort & spa thay thế cơ sở cũ.

Sau nhiều năm thương lượng, đến nay việc thu hồi diện tích bãi biển cho thuê đã hoàn thành.