Khu resort chắn biển Nha Trang được tháo dỡ hoàn toàn

Đô thị

Khu resort chắn biển Nha Trang được tháo dỡ hoàn toàn

Xuân Hoát

(PLO)- Khu du lịch Ana Mandara resort nằm trên bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa được tháo dỡ hoàn toàn, trả lại không gian biển cho cộng đồng.

DJI_0512.jpg
Ngày 12-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết chủ khu du lịch Ana Mandara resort đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình, trả lại bờ biển cho chính quyền theo đúng cam kết trước đó.
z7107292146145_4f9c7d43d295bc63f11ec55dddc868ee.jpg
Như vậy, dự án chắn biển Nha Trang lớn nhất, lâu năm nhất đã chính thức bị "khai tử", đúng như cam kết của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa về lấy lại bãi biển để kiến tạo không xanh phục vụ cộng đồng.
DJI_0557.jpg
Sau khi hoàn thành việc thu hồi hơn 1.800 m2 còn lại, toàn bộ hơn 26.000 m2, kéo dài khoảng 400 m bờ biển Nha Trang sẽ được chỉnh trang, phục vụ cộng đồng.
1.jpg
Khu du lịch Ana Mandara resort được xây dựng từ năm 1995, rộng hơn 26.000 m2, nằm trải dài trên 400 m mặt tiền đường Trần Phú, phường Nha Trang. Sau hàng chục năm tồn tại và trở thành thương hiệu hàng đầu của ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, năm 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi dự án, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ khu du lịch này, trả lại bờ biển để phục vụ cộng đồng. Ảnh chụp năm 2021.
DJI_0552.jpg
Sau hơn ba năm tháo dỡ, hiện toàn bộ các công trình của dự án khu du lịch Ana Mandara resort đã được tháo dỡ, hơn 400 m bờ biển Nha Trang đã thông thoáng.
z7107292179938_20ffe494da39a214c85362e44a29a515.jpg
Theo UBND phường Nha Trang, trước khi chính quyền hai cấp hoạt động, 3/4 công trình của dự án khu du lịch Ana Mandara đã được tháo dỡ.
DJI_0538.jpg
"Sau khi chính quyền hai cấp hoạt động, UBND phường Nha Trang đã làm việc với chủ khu du lịch Ana Mandara để tháo dỡ các công trình trên khu đất hơn 1.800 m2 còn lại, hoàn thành công tác trả lại toàn bộ mặt biển cho chính quyền địa phương"- lãnh đạo phường Nha Trang thông tin.
DJI_0537.jpg
Theo đại diện Ana Mandara, từ cuối tháng 9-2025, doanh nghiệp đã bắt đầu cho tháo dỡ các hạng mục đúng như cam kết với UBND phường Nha Trang.
DJI_0535.jpg
"Do là khu du lịch, dịch vụ nên các tài sản phải được tháo dỡ, vận chuyển cận thận nên thời gian tháo dỡ kéo dài hơn dự kiến, dù vậy vẫn đúng cam kết với phường"- đại diện Ana Mandara thông tin.
IMG_6227.jpg
Máy móc được huy động để tháo dỡ các công trình.
du-an-chan-bien-nha-trang_trung-thi-11.jpg
IMG_6243.jpg
IMG_6253.jpg
IMG_6256.jpg
Các công nhân đang tháo dỡ, thu gom những tài sản thuộc về doanh nghiệp trước bàn giao mặt bằng cho chính quyền.
DJI_0516.jpg
Hồi tháng 9-2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hòa thông qua thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Trong đó, khu Ana Mandara resort hoàn thành tháo dỡ sẽ được thiết kế xây dựng "ngôi làng ven biển Nha Trang" nhằm tạo ra một không gian công cộng trẻ trung, năng động mang phong cách vùng nhiệt đới.
khu du lịch Ana Mandara.jpg
Theo đó, các công trình cũ sẽ tháo dỡ, cải tạo một số công trình phục vụ thương mại không quá 5% mật độ xây dựng; đồng thời, cải tạo thành công viên, tạo lối tiếp cận ra biển; giữ lại tối đa cây xanh hiện trạng. Khu vực này cũng được bổ sung các công trình phục vụ tiện ích công cộng như trạm thông tin, nhà vệ sinh, nhà tắm, bãi đỗ xe…
DJI_0566.jpg
Sau khi doanh nghiệp trả lại mặt bằng bờ biển, một số khu vực được dùng làm bãi xe tạm để giải quyết tình trạng thiếu bãi giữ xe ở khu vực trung tâm Nha Trang.

Năm 1995, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Khánh Hòa (100% vốn nhà nước) đầu tư xây dựng khu du lịch Ana Mandara.

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Khánh Hòa sau đó liên kết với Công ty Sovico Khánh Hòa để xây dựng khu du lịch trên.

Đến năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương di dời khu du lịch Ana Mandara. UBND tỉnh Khánh Hòa nhiều lần tổ chức họp với Công ty TNHH thương mại và đầu tư Khánh Hòa - sau này là Công ty Sovico Khánh Hòa, để xúc tiến di dời khu Ana Mandara.

Công ty Sovico Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa giao hơn 29 ha đất tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, để làm dự án Evason Ana Mandara Cam Ranh resort & spa thay thế cơ sở cũ.

Sau nhiều năm thương lượng, đến nay việc thu hồi diện tích bãi biển cho thuê đã hoàn thành.

Xuân Hoát
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#khu du lịch Ana Mandara #chắn biển Nha Trang #thời tiết Nha Trang #Khánh Hòa.

Đọc thêm