Thanh tra tỉnh đề xuất hướng tháo gỡ nhiều dự án có sai phạm ở Khánh Hòa 08/10/2025 16:12

(PLO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 37 dự án có sai phạm, vi phạm ở địa phương này.

Ngày 8-10, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai, kết quả thực hiện thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, trong 69 dự án được rà soát để thanh tra có ba dự án trùng tên, một dự án trùng danh mục mà Thanh tra Chính phủ thanh tra.

Dự án BT Trường cao đẳng Nghề Nha Trang ở 32 Trần Phú bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chủ quan, nóng vội dẫn đến vi phạm

Quá trình xem xét hồ sơ 65 dự án còn lại, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ thanh tra 28 dự án.

Trong đó, bốn dự án đã có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 14 dự án có kết luận của Thanh tra Chính phủ, ba dự án đã có kết luận của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, một dự án có bản án của Tòa án Quân sự Quân khu 5, bốn dự án có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hai dự án chưa tiến hành đầu tư xây dựng.

Đối với 37 dự án còn lại, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều sai sót, vi phạm từ cấp tỉnh đến sở, ngành và cả chủ đầu tư dự án.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân là thời điểm xảy ra sai phạm, vi phạm, tỉnh Khánh Hòa còn nhiều khó khăn trong việc thu hút, kêu gọi, huy động vốn đầu tư để triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thương mại - du lịch - dịch vụ. Từ đó, đã chủ quan, nóng vội, triển khai nhanh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan lĩnh vực đầu tư, xây dựng, nhà ở… tại thời điểm xảy ra sai phạm, vi phạm có nội dung quy định chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, còn chồng chéo nhưng chậm được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt là hướng dẫn về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, trong 37 được thanh tra, có 10 dự án vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư; 16 dự án vi phạm quy định về đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư; một dự án lựa chọn nhà đầu tư chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục pháp luật quy định; sáu dự án liên quan đến ký kết hợp đồng BT có nội dung chưa phù hợp tại thời điểm kí kết; bốn dự án hạn chế, khuyết điểm, vi phạm khác.

Các sai phạm, vi phạm đều do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước hoặc do lỗi của cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư.

Không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, các đơn vị liên quan chủ động rà soát lại toàn bộ quy trình từ chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; công tác, giao đất, cho thuê đất, quy hoạch và cấp phép xây dựng…

Dự án bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang có nhiều sai sót, vi phạm trong quá trình giao, cho thuê đất. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành các nghị quyết về giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý các dự án BT có thiếu sót trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Dự án BT có nội dung hợp đồng chưa phù hợp quy định tại thời điểm ký kết nhưng đã sửa đổi, bổ sung hoặc có thể sửa đổi, bổ sung tại thời điểm hiện tại hoặc dự án BT có phát sinh tăng tổng mức đầu tư; trường hợp nhà đầu tư ứng chi phí để giải phóng mặt bằng quỹ đất đối ứng; cho phép áp dụng quy định mới về loại hợp đồng BT tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) để xử lý vướng mắc cho các dự án BT chuyển tiếp...

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm được phát hiện qua thanh tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa không chuyển hồ sơ, thông tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra.

Xin cơ chế đặc thù gỡ vướng các dự án

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng nhóm dự án, từng dự án.

Đối với các dự án vi phạm quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư, dự án lựa chọn nhà đầu tư chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục pháp luật quy định, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Ban chỉ đạo 751, Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tương tự quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để xử lý việc tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất để tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước các khoản nghĩa vụ của dự án, đảm bảo không thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Tòa nhà A&B Sai Gon Tower đi vào hoạt động nhiều năm nhưng chưa được nghiệm thu. Ảnh: XUÂN HOÁT

Nhóm với các dự án sai phạm do hạn chế, khuyết điểm, vi phạm khác, như dự án trung tâm thương mại- khách sạn dịch vụ (A&B Sai Gon Tower), cơ quan thanh tra đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo cơ quan liên quan kiểm tra quá trình sử dụng đất và tài sản công giao cho Cục Quản trị T.78 (nay là Cục Quản trị), việc liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư,… để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Đối với dự án Bệnh viện 22-12, hiện nay đất của dự án này vẫn là đất quốc phòng do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa quản lý, dự án được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chấp thuận chủ trương việc liên kết giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty CP Việt Khánh. Do đó không thuộc thẩm quyền xem xét, xử lý của UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với dự án khu đô thị An Bình Tân, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, phường Nam Nha Trang khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc, tồn tại của dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án khu du lịch cao cấp Phát Đạt resort, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường làm việc với nhà đầu tư để xem xét vướng mắc, khó khăn khi thực hiện điều chỉnh tính chất “đất ở không hình thành đơn vị ở” sang “đất thương mại, dịch vụ”. Từ đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết điều chỉnh tính chất “đất ở không hình thành đơn vị ở” theo thẩm quyền.