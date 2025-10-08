Lý do khách Nga ồ ạt trở lại Nha Trang 08/10/2025 05:30

(PLO)- 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 376.000 lượt khách Nga, trong đó tỉnh Khánh Hòa có gần 279.000 lượt, con số này cao gấp bốn lần cùng kỳ năm 2024.

Ngày 7-10, ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết tháng 8 và 9-2025, địa phương đón lượng khách Nga tăng kỷ lục từ sau đại dịch COVID-19.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đã đón 279.000 lượt khách Nga, tăng gần 295%. “Ngành du lịch tỉnh dự kiến đến hết năm sẽ đón khoảng 200.000 lượt khách Nga. Nếu đúng như dự kiến Nha Trang - Khánh Hòa sẽ đón số lượng khách Nga vượt con số kỷ lục vào năm 2019 là 463.000 lượt”- ông Cung Quỳnh Anh nói.

Khách Nga ồ ạt đến Nha Trang

Mới đây, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thuộc Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hòa, phối hợp với Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga đến Cam Ranh.

Chuyến bay thẳng đưa khách du lịch bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh sau hơn 5 năm ngừng khai thác. Đây được xem là sự kiện quan trọng của ngành du lịch, bởi thị trường Nga đã từng đóng vai trò quan trọng không chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa mà của cả ngành du lịch Việt Nam trong thời gian dài.

Những du khách trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga sang Cam Ranh sau 5 năm gián đoạn. Ảnh: XH

Nhiều du khách chia sẻ vui mừng vì đã có chuyến bay thẳng từ Nga sang Cam Ranh, vì Nha Trang - Khánh Hòa là nơi nghỉ dưỡng với cảnh đẹp, biển trong xanh, dịch vụ tốt ít nơi nào có được.

“Từ 2017 tôi đã cùng gia đình sang Nha Trang nghỉ dưỡng, sau đó còn quay lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên những chuyến đi nghỉ dưỡng của tôi và bạn bè ở Nha Trang phải gác lại. Nay có chuyến bay thẳng rất tiện nên tôi cùng bạn bè đã mua vé ngay chuyến đầu tiên để sang đây nghỉ dưỡng. Tôi rất háo hức”- chị Nikolayevna, du khách đến từ Nga chia sẻ.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Nha Trang là một trong số ít điểm đến yêu thích của du khách Nga tại Việt Nam. Khách du lịch Nga và khu vực Đông Âu vốn là dòng khách chủ lực của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, chỉ sau thị trường Trung Quốc.

Theo thống kê của Cục Du lịch Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 376.000 lượt khách Nga, trong đó Khánh Hòa chiếm gần 279.000 lượt khách. Con số này cao gấp bốn lần cùng kỳ 2024.

Dự kiến đến hết năm, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón hàng trăm ngàn lượt khách Nga sang "tránh đông". Ảnh: XH

Theo các nhà quản lý du lịch, việc khách Nga ồ ạt quay trở lại Việt Nam đến từ việc các hãng hàng không đã mở các chuyến bay thẳng.

“Trước đây khách Nga muốn sang Việt Nam nghỉ dưỡng phải bay nhiều chặng, quá cảnh nhiều nơi mất nhiều thời gian. Hiện nay, họ chỉ việc lên máy bay bay thẳng từ nhiều thành phố của Nga sang Cam Ranh, tiết kiệm thời gian, chi phí rất lớn. Đây là điểm mấu chốt của việc khách Nga sang Việt Nam tăng đột biến thời gian gần đây”- bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam phân tích.

Theo bà Thu, từ nay đến hết năm 2025, doanh nghiệp sẽ phối hợp với hãng hàng không Nordwind tổ chức 18 đến 22 chuyến bay thẳng mỗi tháng từ các thành phố, như Moscow, Saint Petersburg, Vladivostok, Ekaterinburg, Khabarovsk, Irkutsk, Kazan, Krasnoyarsk sang Cam Ranh.

Dự kiến, mỗi tháng có khoảng 6.800 khách đến Khánh Hòa và có thể tăng thêm khi bắt đầu vào mùa “tránh đông” của du khách Nga.

Vì sao khách Nga chọn Khánh Hòa là điểm đến?

Theo lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hòa, cùng các thị trường khách quốc tế lớn, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,… sự quay trở lại của thị trường khách Nga - một thị trường khách du lịch truyền thống của ngành du lịch Khánh Hòa, là tín hiệu đáng mừng.

Hiện, có khoảng hơn 30 chuyến/tuần từ Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Các chuyến bay vận chuyển khách du lịch từ thị trường khách Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ đi tour trọn gói đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hoà với số lượng khách dự kiến mỗi chuyến bay trên 370 khách/chuyến.

Đây là nguồn khách du lịch truyền thống có mức chi tiêu cao đóng góp cho sự phát triển du lịch của tỉnh.

Theo các nhà quản lý du lịch, tâm lý của du khách Nga khi đi du lịch là để 'tránh đông', do vậy rất thích những bãi biển đẹp, đầy nắng, như Nha Trang, Phan Thiết (Lâm Đồng), đặc khu Phú Quốc (An Giang).

“Nhiều nơi trên thế giới có chiến sự, chính trị không ổn định trong khi Việt Nam được đánh giá là đất nước hiền hòa, ổn định về chính trị cộng thêm yếu tố cảnh đẹp, thời tiết nắng ấm là nơi lý tưởng để khách Nga du lịch, nghỉ dưỡng”- bà Hoàng Thị Phong Thu chia sẻ.

Bãi biển đẹp, thời tiết nắng ấm là điểm hút khách của Nha Trang - Khánh Hòa. Ảnh: XH

Khách Nga rất thích du lịch khám phá. Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa có rất nhiều lợi thế về du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng. Nhiều sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa đã và đang được xây dựng nhằm phục vụ du khách quốc tế, trong đó khách Nga là thị trường trọng điểm. Ngoài ra, sở cũng quán triệt với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ nâng cao chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với từng phân khúc khách. Đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Ông CUNG QUỲNH ANH, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa

Trong khi đó, ông Cung Quỳnh Anh cho rằng ở châu Á, Việt Nam vẫn đứng sau Thái Lan về lượng khách Nga. Tuy nhiên, thời gian gần đây đang chứng kiến sự chuyển dịch dần thị trường khách này sang Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là chủ yếu.

Thống kê của Hiệp hội các công ty Lữ hành Nga (ATOR) chỉ ra rằng, Thái Lan có mức tăng trưởng về khách Nga 8 tháng đầu năm với 33,1%, nhưng thấp hơn năm ngoái (38,5%). Còn Việt Nam có mức tăng 11,2%, cao hơn nhiều năm ngoái 2,15%.

Nhiều công ty lữ hành Nga ghi nhận các điểm đến Việt Nam đã vươn lên về doanh số bán tour mùa đông 2025 - 2026 nhờ mở rộng các chương trình bay và đa dạng tour du lịch trong nước.