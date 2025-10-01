Ứng dụng robot biển, trí tuệ nhân tạo... để khai thác tài nguyên đại dương bền vững 01/10/2025 13:58

(PLO)- Tài nguyên đại dương đang dần cạn kiệt, đòi hỏi con người phải ứng dụng các công nghệ như viễn thám, robot biển, trí tuệ nhân tạo,... để khai thác bền vững.

Ngày 1-10, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo quốc tế tương lai đại dương 2025 và trao giải cuộc thi thiết kế quốc tế lần 4.

Hội thảo có sự tham gia của 50 chuyên gia đến từ các lĩnh vực kinh tế, phát triển đô thị, bền vững, kiến trúc, công nghệ và thành phố thông minh,… đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, như Mỹ, Hàn Quốc, Bỉ, Ý, Thái Lan.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: AB

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng thế giới đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của công nghệ thông minh trong thời đại số. Từ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) đến công nghệ bán dẫn và công nghệ đại dương. Tất cả đang góp phần tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và phát triển kinh tế.

Theo ông Huyền, Khánh Hòa đã ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như, nuôi biển thông minh (ứng dụng IoT để giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản, sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ cho ăn tự động).

Bảo vệ môi trường biển (triển khai hệ thống quan trắc biển thông minh, cảnh báo sớm dịch bệnh và biến đổi khí hậu); du lịch và logistics số (chuyển đổi số ngành du lịch biển, phát triển e-logistics kết nối các cảng biển chiến lược) và xây dựng đô thị biển xanh, thông minh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã xác định rõ các trụ cột chiến lược trong thời gian tới, như phát triển công nghệ đại dương như một ngành công nghiệp mũi nhọn; ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, khai thác và bảo vệ tài nguyên biển; chuyển đổi số toàn diện trong du lịch, dịch vụ và quản lý đô thị ven biển và đầu tư đồng bộ hạ tầng số: viễn thông, dữ liệu, tiện ích và nền tảng công nghệ.

Khánh Hòa có lợi thế rất lớn về tài nguyên biển, đòi hỏi phải có chiến lược khai thác hợp lý, bền vững. Ảnh: XH

Đồng quan điểm, ông Sử Đình Thành, Giám đốc UEH, nhận định kinh tế biển đang trở thành xu hướng phát triển toàn cầu, từ năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học biển đến logistics hàng hải thông minh. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng khẳng định vai trò chiến lược của kinh tế biển, đề ra mục xây dựng quốc gia giàu mạnh từ biển.

Tại hội thảo, TS. Park SangWoo, nguyên Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, đã phân tích về tầm quan trọng về kết cấu hạ tầng cảng thông minh cho kinh tế đại dương. Đồng thời, chia sẻ về những bài học kinh nghiệm từ các dự án tiên phong của Hàn Quốc, cách thức hạ tầng thông minh có thể thúc đẩy sự phát triển của kinh tế biển xanh và bền vững.

Nhiều chuyên gia đến từ Mỹ, Nga cũng khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa nhanh, công nghệ phát triển như vũ bão, đòi hỏi những địa phương có biển như Khánh Hòa phải quyết liệt hành động để gìn giữ, khai thác bền vững tài nguyên từ đại dương.

Nhiều chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn để khai thác tài nguyên đại dương bền vững. Ảnh: AB

Trong đó, chú trọng vào các biện pháp, như ứng dụng các công nghệ tiên tiến như viễn thám, robot biển, phương tiện tự hành dưới nước (AUV), trí tuệ nhân tạo và giám sát vệ tinh để nâng cao năng lực quản trị, kết nối giữa khoa học, công nghệ cùng môi trường biển.

Tập trung vào thiết kế đô thị và ven biển dựa trên thiên nhiên, lấy con người làm trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phúc lợi kinh tế, xã hội. Và, thúc đẩy hợp tác liên ngành, tích hợp kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh và kinh tế cộng đồng vào chiến lược phát triển biển, ven biển.