Du khách phải trả phí khi tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang, cao nhất 40.000 đồng 23/09/2025 15:43

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa sẽ thu phí du khách khi tham quan vịnh Nha Trang từ ngày 25-9.

Chiều 23-9, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ ngày 25-9 sẽ bắt đầu thu phí tham quan thắng cảnh vịnh Nha Trang.

Theo ông Vân, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ triển khai các điểm thu phí ở bến tàu du lịch Nha Trang, bến thủy nội địa Phú Quý, bến thủy nội địa Viện Hải dương học, công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Cá voi săn mồi trong vịnh Nha Trang hồi tháng 7. Ảnh: TUẤN ANH

Mức phí tham quan (chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn) thấp nhất 6.000 đồng, cao nhất 40.000 đồng/người/lượt. Các mức thu được tính theo số lượt khách di chuyển từ bến thủy nội địa ra đảo tham quan, không tính theo số ngày lưu trú.

Ngoài ra, tại bến tàu du lịch Nha Trang, bến thủy nội địa Phú Quý do Ban Quản lý vịnh Nha Trang quản lý, khách tham quan bắt buộc mua vé dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa với mức 3.000 đồng/người/lượt.

Các đối tượng được miễn phí tham quan gồm trẻ em dưới 6 tuổi, công dân cư trú tại tỉnh Khánh Hòa, người từ 60 tuổi trở lên cùng một số đối tượng khác… Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên, hộ nghèo... được giảm 50% mức phí.

Ngoài mua vé trực tiếp, người dân, du khách có thể mua vé, nộp phí trực tuyến. Mức phí tham quan vịnh Nha Trang không bao gồm giá vé dịch vụ tham quan các đảo trong vịnh.

Hòn Mun là vùng lõi khu bảo tồn Biển Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Hồi tháng 8-2025, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang.

Theo nghị quyết, phạm vi thu phí là vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin), ngoại trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Đối tượng thu phí là du khách tham quan bằng phương tiện thủy nội địa trên vùng biển, đảo thuộc ranh giới vịnh Nha Trang (trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).

Nghị quyết quy định cơ quan thu phí được để lại 80% tổng số tiền để chi hoạt động của đơn vị, nộp 20% còn lại vào ngân sách nhà nước.