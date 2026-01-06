Điện lực Miền Nam: Vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025 06/01/2026 19:48

(PLO)- Ngày 6-1, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Với những thành quả nổi bật, EVNSPC được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận và đánh giá cao.

Điểm sáng trong đầu tư xây dựng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động EVNSPC đã vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ năm 2025, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn.

Đây là cơ sở, tạo nền tảng để EVNSPC hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ EVNSPC, Đảng bộ EVN đề ra và sắp tới là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc, toàn diện trong công tác 2025 được tặng Cờ thi đua EVN.

Ông Đặng Hoàng An đánh giá năm 2025, Đảng bộ EVNSPC hoàn thành toàn diện chỉ tiêu công tác Đảng, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. EVNSPC đã cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân; bảo đảm điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị A50, A80 cùng nhiều sự kiện quan trọng tại địa bàn quản lý.

Về kinh tế kỹ thuật, EVNSPC đạt kết quả tích cực: tổn thất điện năng 3,49%, thực hiện tốt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, công tác tiếp cận điện năng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Lãnh đạo EVN đặc biệt đánh giá cao công tác đầu tư xây dựng với giải ngân kỷ lục, xử lý nhiều công trình tồn đọng; đồng thời ghi nhận việc thi công xuyên lễ, xuyên Tết, tham gia hiệu quả dự án cấp điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

EVN cũng biểu dương EVNSPC không tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm, tiết kiệm gần 19 tỉ đồng cho an sinh xã hội và hoàn thành sắp xếp đơn vị tinh gọn, minh bạch. Bước sang năm 2026, EVN đề nghị EVNSPC tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa công cụ và chăm lo đời sống người lao động.

Tiếp thu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo EVN, các ban chuyên môn, chính quyền địa phương và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO), mong tiếp tục nhận được hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ thời gian tới.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Xuân Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết năm 2025, đứng trước những thách thức từ áp lực cung ứng điện, khối lượng đầu tư lớn và yêu cầu tái cơ cấu sâu rộng, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ EVNSPC một lần nữa được khẳng định.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đảng bộ EVNSPC đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 100% tổ chức đảng và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đã kết nạp 28 đảng viên mới, đạt 140% kế hoạch;.... tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu trong Đảng bộ EVN về công tác phát triển Đảng.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết năm 2025, Tổng công ty triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Sản lượng điện thương phẩm đạt 82,410 tỉ kWh, tăng 2,92% theo cơ cấu sau sáp nhập; cấp điện tới 100% xã, thị trấn, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,87%. Trên địa bàn có 580 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới (88%); tiếp tục đảm bảo cấp điện Phú Quốc, Côn Đảo, Trường Sa và Nhà giàn DK1, DK1/2.

Trong đầu tư xây dựng, EVNSPC khởi công 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV; đóng điện 88 công trình 110kV, hoàn thành 623 công trình trung hạ thế và xử lý 13 dự án tồn đọng nhiều năm. Giá trị giải ngân đầu tư thuần đạt 14.360 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay, góp phần nâng năng lực lưới và hiệu quả sử dụng vốn.

Công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng được đẩy mạnh số hóa, với 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh hoạt động công khai, minh bạch.