Nắng gắt mùng 6 Tết, người dân miền Tây vất vả trở lại TP.HCM 22/02/2026 12:53

(PLO)- Trưa mùng 6 Tết, dưới tiết trời nắng gắt, hàng ngàn phương tiện từ miền Tây trở lại TP.HCM khiến nhiều tuyến quốc lộ ùn ứ kéo dài.

Trưa 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dòng người từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM làm việc khiến nhiều tuyến giao thông cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Dưới trời nắng gắt, việc di chuyển càng thêm vất vả.

Video: Dòng xe đông kín từ miền Tây lên TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận, từ khoảng 8 giờ sáng nay, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây di chuyển theo Quốc lộ N2 ra Quốc lộ 62 rồi lên TP.HCM và các tỉnh miền Đông tăng mạnh, đông dần theo từng giờ.

Các phương tiện trên Quốc lộ 62 và N2 đoạn qua xã Tân Thạnh ùn ứ các phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: THANH TÂM

Dòng người di chuyển trên Quốc lộ 62 hướng lên TP.HCM trong thời tiết nắng gắt. Ảnh: TRÚC QUYÊN

Các phương tiện đông kín trên đường Lê Duẫn, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh để di chuyển ra Quốc lộ N2 đi TP.HCM. Ảnh: CĐLA

Tại khu vực ngã ba Quốc lộ N2 nối với Quốc lộ 62, thuộc địa phận xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm ùn tắc cục bộ. Nhiều xe phải dừng hẳn, nhích từng đoạn mới có thể qua khu vực này.

Khu vực ngã ba quốc lộ N2 nối với Quốc lộ 62, thuộc địa phận xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh các phương tiện nhích từng mét để di chuyển qua đây. Ảnh: THANH TÂM

Ghi nhận trên quốc lộ 1 lúc 10 giờ 30, dòng xe từ miền Tây hướng về TP.HCM đông kín mặt đường. Đặc biệt, tại nút giao ngã ba Bình Ảnh (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), phương tiện ùn ứ nghiêm trọng, người dân phải nhích từng mét giữa trời nắng gay gắt.

Các phương tiện bị ùn ứ trên Quốc lộ 1 đoạn ngã ba Bình Ảnh (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: TRÚC QUYÊN

Chị Lê Thị Trúc Quyên (Đồng Tháp) cho biết chị xuất phát từ Cao Lãnh lúc 5 giờ 30 sáng. Đến 10 giờ 30, khi đến ngã ba Bình Ảnh, chị gặp tình trạng ùn ứ tại ba điểm trên tuyến quốc lộ N2 ra quốc lộ 62 rồi quốc lộ 1. “Thời tiết nắng gắt khiến tôi mệt mỏi, phải leo lên lề nghỉ một lúc rồi mới đi tiếp”, chị Quyên chia sẻ.

Nhiều người mệt mỏi dẫn bộ, leo lên lề để nghỉ mệt rồi tiếp tục hành trình lên TP.HCM. Ảnh: TRÚC QUYÊN

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các tuyến Quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM – Trung Lương có lưu lượng xe đông nhưng nhìn chung vẫn lưu thông thuận lợi hơn so với các điểm nghẽn cục bộ.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển theo hướng miền Tây đi TP.HCM qua địa phận phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy nhiên, tại ngã tư Bình Nhựt hướng lên cầu Bến Lức hướng về TP.HCM, tình trạng ùn ứ trưa cùng ngày diễn ra nghiêm trọng hơn. Nhiều người dân phải dừng lại bên đường để tránh nắng và chờ dòng xe thoát dần.

Ngã tư Bình Nhựt xe đông kín, dòng người di chuyển chậm để lên cầu Bến Lức. Ảnh: TRÚC QUYÊN

Để giảm áp lực giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cùng công an và dân phòng các địa phương đã có mặt điều tiết. Dù vậy, do lượng phương tiện tăng đột biến trong ngày người dân trở lại TP.HCM sau Tết, việc phân luồng chỉ phần nào giúp giảm ùn tắc.

Lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh túc trực trên tuyến Quốc lộ N2 ra Quốc lộ 62 để điều tiết giao thông qua khu vực. Ảnh: THANH TÂM.