TP.HCM: Người dân nô nức đi metro số 1 dịp đầu năm mới 21/02/2026 11:08

(PLO)- Ngày đầu năm mới, người dân nô nức đi metro số 1, TP.HCM để đến các điểm du lịch, vui chơi.

Theo ghi nhận của PV PLO, ngày Mùng 5 Tết, các chuyến tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đều đông đúc hành khách du xuân. Nhiều người dân lựa chọn metro số 1 để đến các điểm vui chơi trong trung tâm TP.HCM như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Công viên bờ sông Sài Gòn.

Người dân TP.HCM lựa chọn đi metro số 1 vào dịp Tết Nguyên đán.

Anh Nguyễn Văn Sơn, phường Thảo Điền cho biết ngày đầu năm mới anh quyết định đi metro số 1 vào trung tâm TP, nào ngờ chuyến tàu đông đúc hành khách di chuyển trong những ngày đầu năm mới. Người dân chủ yếu xuống ga Thảo Điền, ga Văn Thánh, ga Nhà hát TP và ga Bến Thành.

"Năm mới đi metro số 1 vừa nhanh, tiện lợi, trong khi xe công nghệ khó tìm. Đi du xuân bằng metro số 1 là một trải nghiệm đầy thú vị" - anh Sơn nói.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cho biết thống kê trong 3 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 (16, 17, 18-2), nghĩa là từ 29 tháng Chạp, Mùng 1, Mùng 2 Tết) có 222.039 lượt hành khách đi tàu metro số 1, với 777 lượt tàu vận hành.

Trong đó, lượng hành khách đi lại rất đông trong 2 ngày 29 tháng Chạp và Mồng 1 Tết vì người dân TP và hành khách được hỗ trợ 100% giá vé tàu metro vào 2 ngày 16 và 17-2.

Dịp này, đơn vị vận hành metro số 1 đưa ra phương án giảm giá nhằm tạo điều kiện để người dân trải nghiệm và sử dụng giao thông công cộng dịp đầu năm, từ ngày 16-2 sẽ vận hành 250 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ- 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Người dân nô nức đi du xuân.

Các ga đều đông đúc hành khách.

Đơn vị vận hành metro số 1 tạo nhiều điểm check in cho hành khách.

Nhiều người dân chọn du xuân bằng tàu metro.

Dịp Tết vừa qua, lượng khách đi metro đông đúc.

Đơn vị vận hành đã tăng chuyến để giải tỏa hành khách nhanh.

Nhiều chuyến tàu đông kín hành khách.

Trong 3 ngày Tết, tàu metro số 1 có 222.039 lượt hành khách, với 777 lượt tàu vận hành.