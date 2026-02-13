Tết này, người dân TP.HCM được đi metro, xe buýt miễn phí 13/02/2026 09:49

(PLO)- Tết Nguyên đán, TP.HCM sẽ miễn phí vé cho hành khách khi đi xe buýt, metro số 1 nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Ngày 13-2, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cho biết, nhằm tạo không khí vui tươi đầu xuân và khuyến khích người dân thay đổi thói quen từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng, Trung tâm phối hợp cùng các đơn vị triển khai chương trình miễn vé xe buýt và metro số 1.

Cụ thể, TP sẽ miễn giá vé cho hành khách trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá. Đồng thời, Công ty Phương Trang sẽ miễn giá vé các tuyến xe buýt không trợ giá do đơn vị đảm nhận, gồm các tuyến 67, 109, 172, 60-1, 60-3, 60-7 và 63-1.

Thời gian áp dụng từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 3 Tết.

Người dân TP.HCM đi metro, xe buýt được miễn phí vé trong ba ngày. Ảnh: ĐT

Đối với tuyến metro số 1 sẽ miễn giá vé cho hành khách trong ngày 16 và 17-2 (tức ngày 30 và mùng 1 Tết).

Đặc biệt để phục vụ người dân tham gia các hoạt động vui chơi tại trung tâm TP và xem trình diễn pháo hoa đêm giao thừa, tuyến metro số 1 sẽ tăng cường lượt tàu và kéo dài thời gian hoạt động.

Trong đó, thời gian từ ngày 7 đến ngày 26-2 sẽ có 4.808 lượt tàu. Đêm Giao thừa (rạng sáng Mùng 1) tàu metro số 1 sẽ hoạt động lúc 0 giờ 34 phút tại Ga Ba Son, lúc 0 giờ 38 phút tại Ga Nhà hát TP và từ 0 giờ 42 phút trở đi tại Ga Bến Thành với thời gian giãn cách khoảng 4-6 phút/lượt để phục vụ hành khách sau khi trình diễn pháo hoa.

Từ ngày mùng 2 Tết, tuyến metro số 1 sẽ hoạt động 256 lượt/ngày và từ 23-2 đến 26-2 tuyến sẽ hoạt động với 246 lượt/ngày. Thời gian phục vụ từ 5 giờ đến 23 giờ, tổng số lượt tàu trong giai đoạn này là 2.264 lượt.

Tương tự, xe buýt cũng được điều chỉnh linh hoạt thời gian hoạt động, tăng chuyến tại các khu vực trọng điểm như sân bay, bến xe. Trong đó, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đảm bảo các tuyến buýt kết nối hoạt động đúng biểu đồ, sẵn sàng giải tỏa hành khách khi nhu cầu tăng đột biến.

Trung tâm cũng cho biết đối với xe đạp công cộng cũng tăng cường phương tiện tại các trạm xung quanh ga Bến Thành và ga Nhà hát TP.

Đối với tuyến Buýt sông (Bạch Đằng – Linh Đông) cũng sẽ tăng cường các biện pháp tổ chức, điều phối, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi lượng khách trải nghiệm tăng cao.