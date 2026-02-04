Tàu metro số 1 chạy xuyên đêm, miễn vé 100% phục vụ hành khách đón giao thừa 04/02/2026 10:08

(PLO)- Đơn vị vận hành tuyến metro số 1 cho biết TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% giá vé đi tàu cho hành khách dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 cho biết vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có lịch chạy tàu phục vụ Tết từ ngày 12-2 đến ngày 22-2 (tức 25 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết).

Cụ thể, từ ngày 12-2 đến ngày 13-2 sẽ vận hành 249 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ – 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-10-12-15 phút/chuyến.

Từ ngày 14-2 đến ngày 15-2, sẽ vận hành 256 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.

Từ ngày 16-2 sẽ vận hành 250 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ – 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.

Tàu metro số 1 sẽ chạy tới 2 giờ sáng đêm giao thừa để phục vụ hành khách xem pháo hoa. Ảnh: ĐT

Ngày 17-2 (Mùng 1 Tết), metro 1 sẽ phục vụ người dân đón pháo hoa giao thừa, vận hành 20 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 0h30 phút – 2 giờ thời gian giãn cách 6 phút/chuyến. Hoạt động ban ngày vận hành 251 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ– 23 giờ thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.

Từ ngày 18-2 đến ngày 22-2 sẽ vận hành 256 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ – 23 giờ thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.

Đặc biệt, công ty sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách vào 2 ngày là 16 và 17-2, thông qua các phương thức sau:

Cách 1: Sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét tại cổng soát vé.

Cách 2: Sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách tải ứng dụng và chọn chức năng “QR HCMC Metro” để tạo vé và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé.

Cách 3: Hành khách nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động và quét tại các các cổng soát vé để đi tàu.