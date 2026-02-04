Tàu metro số 1 chạy xuyên đêm, miễn vé 100% phục vụ hành khách đón giao thừa

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 cho biết vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có lịch chạy tàu phục vụ Tết từ ngày 12-2 đến ngày 22-2 (tức 25 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết).
Cụ thể, từ ngày 12-2 đến ngày 13-2 sẽ vận hành 249 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ – 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-10-12-15 phút/chuyến.
Từ ngày 14-2 đến ngày 15-2, sẽ vận hành 256 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.
Từ ngày 16-2 sẽ vận hành 250 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ – 23 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.
Ngày 17-2 (Mùng 1 Tết), metro 1 sẽ phục vụ người dân đón pháo hoa giao thừa, vận hành 20 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 0h30 phút – 2 giờ thời gian giãn cách 6 phút/chuyến. Hoạt động ban ngày vận hành 251 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ– 23 giờ thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.
Từ ngày 18-2 đến ngày 22-2 sẽ vận hành 256 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ – 23 giờ thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.
Đặc biệt, công ty sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách vào 2 ngày là 16 và 17-2, thông qua các phương thức sau:
Cách 1: Sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét tại cổng soát vé.
Cách 2: Sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách tải ứng dụng và chọn chức năng “QR HCMC Metro” để tạo vé và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé.
Cách 3: Hành khách nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động và quét tại các các cổng soát vé để đi tàu.
Lưu ý: Trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, mã “QR HCMC Metro” trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động để quét trực tiếp tại cổng soát vé. Trường hợp hành khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ vẫn tính phí và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền hành khách đã thanh toán.
Chức năng “QR HCMC Metro” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 16-2 đến hết ngày 17-2.