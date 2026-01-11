Căn hộ TP.HCM lập đỉnh giá mới nhờ hiệu ứng metro số 1 11/01/2026 07:20

(PLO)- Việc tuyến metro số 1 vận hành thương mại đã kích hoạt đà tăng giá mạnh mẽ cho căn hộ TP.HCM, thiết lập đỉnh giá kỷ lục trong năm 2025.

Báo cáo toàn cảnh thị trường năm 2025 của DKRA Consulting vừa công bố cho thấy nguồn cung căn hộ tăng vọt 73%, trong khi sức mua gấp 2,6 lần so với năm 2024. Đáng chú ý, các dự án dọc tuyến metro ghi nhận biên độ tăng giá tới 28%, khẳng định vai trò dẫn dắt tuyệt đối của hạ tầng giao thông đối với dòng tiền đầu tư trong năm qua.

Hạ tầng metro kích hoạt làn sóng thiết lập giá mới

Bức tranh thị trường năm 2025 ghi nhận sự áp đảo của bất động sản TP.HCM khi chiếm tới 87% tổng nguồn cung toàn vùng với 40.523 căn được tung ra thị trường. Sức hấp thụ đạt mức khả quan ngoài mong đợi với 33.015 giao dịch thành công, đưa tỉ lệ tiêu thụ chạm ngưỡng 81%.

Động lực chính cho sự bùng nổ này đến từ cú hích hạ tầng, cụ thể là sự kiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức vận hành. Tại các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ nhà ga metro và khu Đông TP.HCM, giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng đột biến từ 20% đến 28%, vượt xa mức tăng trung bình 4-16% của toàn thị trường.

Tuyến metro số 1 tạo thuận lợi cho người dân TP.HCM di chuyển. Ảnh: QUANG HUY

Cá biệt, phân khúc hạng sang tại vùng lõi trung tâm đã thiết lập mặt bằng giá mới, chạm mốc 495 triệu đồng/m2. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng và nguồn cung chất lượng đã kéo dòng tiền thực quay trở lại, đặc biệt là tại các dự án có pháp lý hoàn thiện.

Chuyên gia dự báo chu kỳ tăng trưởng bền vững

Đánh giá về tác động của hạ tầng đối với xu hướng giá, chuyên gia DKRA Consulting nhận định thị trường đang bước vào chu kỳ phát triển dựa trên giá trị thật. Việc Metro số 1 đi vào hoạt động không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn định hình lại mặt bằng giá trị bất động sản theo mô hình đô thị hiện đại.

Năm 2025 là bước đệm quan trọng khi tâm lý nhà đầu tư đã được cởi bỏ nhờ các chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực như GDP tăng 8%. Bước sang năm 2026, với sự hỗ trợ của các bộ luật mới có hiệu lực và nguồn cung dự kiến duy trì ở mức 30.000 - 35.000 căn, thị trường sẽ phát triển bền vững hơn.

Xu hướng người mua nhà tìm kiếm các lựa chọn ở những khu vực được kết nối tốt bằng hệ thống giao thông công cộng là điều tất yếu. Ảnh: MINH LONG

Dòng tiền sẽ tiếp tục ưu tiên các sản phẩm căn hộ hạng A tại TP.HCM và dịch chuyển phân khúc vừa túi tiền về các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Tây Ninh, nơi hạ tầng đang được kết nối đồng bộ.

TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia bất động sản phân tích: Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, hạ tầng chịu nhiều áp lực, xu hướng người mua nhà tìm kiếm các lựa chọn ở những khu vực được kết nối tốt bằng hệ thống giao thông công cộng là điều tất yếu.

Tuy nhiên, TS Nhân cũng cho rằng các dự án căn hộ TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), nếu được quy hoạch tốt sẽ đáp ứng đúng nhu cầu về sự thuận tiện di chuyển, tiện ích tích hợp và mang lại tiềm năng gia tăng giá trị bền vững cho người sở hữu.