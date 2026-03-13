TP.HCM ban hành kế hoạch đấu giá 50 khu đất, lô đất 13/03/2026 18:29

(PLO)- Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị phường phối hợp với các Sở, cơ quan và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm dự kiến và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá 50 khu, lô đất.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026.

Theo đó, UBND TP giao trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM tổ chức thực hiện đấu giá đối với các khu (lô) đất, gồm tám lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.

UBND TP giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, trình UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đối với khu (lô) đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua).

TP.HCM ban hành kế hoạch đấu giá 50 khu đất, lô đất. Ảnh: THUẬN VĂN

Sở NN&MT TP.HCM có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, cơ quan và đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm dự kiến và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá. Đồng thời lập thủ tục, tham mưu trình Chủ tịch UBND TP ban hành các Quyết định: Phê duyệt phương án đấu giá, phê duyệt giá khởi điểm, đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất...

Sở NN&MT sẽ là đơn vị ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng trúng đấu giá là tổ chức; chủ trì việc bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá là tổ chức.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị phường, xã nơi có khu đất tổ chức đấu giá phối hợp với các Sở, cơ quan và đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm dự kiến và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá...

Danh sách tám lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý tại đây: 8 lô đất Thủ Thiêm_88kem2.pdf

42 khu đất đấu giá 88kem3.pdf