D-Aqua vào giai đoạn bàn giao, nổi bật với thiết kế tinh tế và hoàn thiện đồng bộ 12/03/2026 11:17

(PLO)- Sau thông tin dự án chính thức bước vào giai đoạn bàn giao, D-Aqua tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường khi những căn hộ tới tay khách hàng thực tế.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí giao thương thuận tiện, hệ tiện ích nội khu, D-Aqua còn ghi dấu với thiết kế căn hộ tinh tế tối ưu cùng tiêu chuẩn hoàn thiện được đầu tư đồng bộ, hướng đến trải nghiệm sống bền vững cho cư dân.

D-Aqua tọa lạc tại số 301 đường Bến Bình Đông, phường Phú Định, TP.HCM (quận 8 cũ).

Thị trường bất động sản trong những năm gần đây đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của người mua nhà. Nếu trước đây yếu tố vị trí và mức giá thường chiếm ưu thế trong quyết định đầu tư, thì hiện nay chất lượng công trình, thiết kế căn hộ và tiêu chuẩn bàn giao thực tế ngày càng trở thành yếu tố then chốt.

Những dự án đã hoàn thiện và bước vào giai đoạn bàn giao thường thu hút sự chú ý lớn từ khách hàng bởi đây là thời điểm người mua có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống thay vì chỉ hình dung qua bản vẽ.

Thiết kế căn hộ tối ưu công năng sử dụng

Một trong những điểm nổi bật của D-Aqua là cách tiếp cận thiết kế dựa trên nhu cầu sinh hoạt thực tế của các gia đình trẻ đô thị.

Các căn hộ tại dự án được bố trí theo mô hình không gian mở liên hoàn giữa phòng khách, phòng ăn và khu bếp, giúp tối ưu diện tích sử dụng và tạo cảm giác rộng rãi cho toàn bộ căn hộ. Thay vì những bức tường bê tông khép kín, bố cục mở mang lại sự thông thoáng và linh hoạt trong sinh hoạt.

Thiết kế này giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng kết nối với nhau trong các hoạt động thường ngày. Người nội trợ có thể vừa nấu ăn vừa quan sát con trẻ đang vui chơi trong phòng khách, tạo nên sự gắn kết tự nhiên trong không gian sống.

Ngoài ra, tại D-Aqua, hệ thống cửa kính lớn tại phòng khách, ban công và cửa sổ phòng ngủ được bố trí nhằm tối đa hóa khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên. Những mảng kính rộng giúp mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh, đồng thời mang lại cảm giác kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên.

Giải pháp thiết kế này không chỉ giúp căn hộ luôn thông thoáng mà còn góp phần cải thiện môi trường sống, mang lại cảm giác thư giãn cho cư dân sau một ngày làm việc.

Thay vì khu bếp khép kín truyền thống, không gian bếp tại D-Aqua được thiết kế mở với hệ kính tràn trong suốt, giúp mở rộng tầm nhìn và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, khu vực nấu ăn trở nên sáng và thoáng đãng hơn.

Giải pháp này đồng thời tạo nên sự kết nối giữa khu bếp với phòng khách, biến khu vực nấu ăn thành một phần của không gian sinh hoạt chung. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các kiến trúc sư cũng tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tính thực tiễn trong sinh hoạt. Hệ kính tràn được thiết kế nhằm giữ sự thông thoáng cho căn hộ nhưng vẫn hạn chế mùi lan sang các khu vực khác.

Phòng ngủ được thiết kế tối giản, sử dụng tông màu trung tính để tạo cảm giác thư giãn và dễ dàng thích ứng với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Tăng hiệu quả khai thác cho thuê

Song song với thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao tại D-Aqua được xây dựng theo hướng tối ưu công năng và đảm bảo độ bền của vật liệu. Các căn hộ được hoàn thiện với hệ thống vật liệu và thiết bị đồng bộ nhằm giúp cư dân có thể nhanh chóng đưa căn hộ vào sử dụng ngay sau khi nhận nhà.

Việc lựa chọn vật liệu bền vững không chỉ nâng cao trải nghiệm sống mà còn giúp giảm chi phí sửa chữa hoặc nâng cấp sau khi nhận nhà, từ đó bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Đối với các khách hàng mua căn hộ để đầu tư, tiêu chuẩn hoàn thiện đồng bộ cũng mang lại nhiều lợi thế. Một căn hộ được bàn giao đầy đủ giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện nội thất và nhanh chóng đưa vào khai thác cho thuê. Điều này góp phần gia tăng tốc độ tạo dòng tiền và cải thiện hiệu quả đầu tư.

Nhờ thiết kế linh hoạt và bố cục không gian hợp lý, căn hộ tại D-Aqua phù hợp với nhiều nhóm khách thuê như gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại khu vực trung tâm hoặc các cặp vợ chồng mới lập nghiệp.