Sắp có xe buýt kết nối với sân bay Long Thành 04/02/2026 10:54

Sân bay Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại khoảng giữa năm 2026. Như vậy, cần có phương tiện kết nối đồng bộ cho hành khách đi sân bay, trong đó có xe buýt.

Việc sớm có xe buýt kết nối từ TP.HCM đi sân bay Long Thành được người dân vô cùng quan tâm.

TP.HCM sẽ có xe buýt kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh: ĐT

Về vấn đề này, ngày 4-2, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện trung tâm đang lên phương án kết nối với sân bay Long Thành. Trước mắt đã có vị trí đậu cho xe buýt nên ngay sau khi sân bay đi vào khai thác sẽ có phương tiện kết nối.

TP.HCM tính toán sẽ có khoảng 7 tuyến kết nối với sân bay Long Thành từ TP.HCM. Trong đó, TP.HCM sẽ có 3 tuyến, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 2 tuyến và Bình Dương (cũ) 2 tuyến.

Hiện trung tâm đã lên phương án xây dựng nhà chờ, luồng tuyến để đảm bảo hoạt động đồng bộ, thông suốt. Đồng thời có ngay phương tiện kết nối kịp thời, phục vụ người dân đi lại ngay sau khi sân bay đi vào hoạt động.

"Dự kiến xe buýt kết nối sân bay Long Thành sẽ chạy thẳng, không đón khách dọc đường. Điều này đảm bảo thời gian và lộ trình cho hành khách về sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM đúng giờ" - đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thông tin.

