Người dân xếp hàng đi metro số 1 xem pháo hoa, tàu sẽ hoạt động tới 2 giờ sáng 16/02/2026 23:00

(PLO)- Nhiều người dân lựa chọn đi metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), để di chuyển vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho biết đêm ngày 16 và 17-2, người dân đi metro số 1 sẽ rất đông. Theo đó, đa phần người dân sử dụng metro số 1 để di chuyển vào trung tâm TP.HCM để xem bắn pháo hoa. Chủ yếu di chuyển vào ga Bến Thành và ga Nhà hát TP.HCM.

Người dân thích thú đi metro số 1 để xem pháo hoa.

Trong đó, ga Nhà hát TP có khoảng 3.000 người di chuyển ra ga Nhà hát TP trong khoảng từ 18 giờ đến 20 giờ.

Để đảm bảo đi lại cho người dân, trong ngày 17-2 (Mùng 1 Tết), metro 1 sẽ phục vụ người dân đón pháo hoa giao thừa, vận hành 20 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 0 giờ 30 phút – 2 giờ thời gian giãn cách 6 phút/chuyến.

Hoạt động ban ngày vận hành 251 lượt tàu, thời gian hoạt động từ 5 giờ– 23 giờ thời gian giãn cách giữa các chuyến là 7-8-10-12-15 phút/chuyến.

Dự kiến trong đêm giao thừa sẽ có 6 phút/chuyến.

Đặc biệt, công ty sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách vào 2 ngày là 16 và 17-2, thông qua các phương thức.

Cách 1: Sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét tại cổng soát vé.

Cách 2: Sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách tải ứng dụng và chọn chức năng “QR HCMC Metro” để tạo vé và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé.

Cách 3: Hành khách nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động và quét tại các các cổng soát vé để đi tàu.

Người dân sẽ được miễn vé khi đi metro vào đêm giao thừa.

Trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, mã “QR HCMC Metro” trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động để quét trực tiếp tại cổng soát vé. Trường hợp hành khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ vẫn tính phí và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền hành khách đã thanh toán.

Chức năng “QR HCMC Metro” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 16-2 đến hết ngày 17-2.