Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, chúc Tết đầu năm trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 21/02/2026 18:39

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị chủ đầu tư tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công để dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sớm về đích.

Ngày 21-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi thăm, chúc Tết và động viên lực lượng thi công dự án thành phần 1 thuộc tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao quà cho các đơn vị thi công gói thầu XL.01, dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: CTT.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, trong dịp Tết Nguyên đán, các nhà thầu đã tổ chức sáu mũi thi công gói thầu XL.01 và tổ chức năm mũi thi công gói thầu XL.02., thuộc dự án thành phần 1.

Hàng tuần, Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu đều tổ chức giao ban định kỳ để đánh giá kết quả, nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Hiện tại, dự án thành phần 1 có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 175 ha/1.489 hộ và tám tổ chức; số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 375 hộ.

Quá trình giải phóng mặt bằng đã thực hiện kiểm đếm đạt 100%, các địa phương đã phê duyệt các phương án bồi thường và đang làm thủ tục chi trả cho người dân.

Theo thiết kế, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài khoảng 125 km, quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng; dự án khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2029.

Toàn tuyến có ba dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư 6.989 tỉ đồng; dự án thành phần 2 dài 68 Km, vốn 27.576 tỉ đồng và dự án thành phần 3 dài 35 km, vốn đầu tư 9.169 tỉ đồng.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra và có chỉ đạo kịp thời để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.



Qua đó, đề nghị chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, bảo đảm thi công liên tục, không bị gián đoạn.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý dự án, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về chất lượng, tiến độ, khối lượng; thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “tiến độ nhanh - chất lượng tốt - an toàn tuyệt đối - hiệu quả cao”.

Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện nghiêm túc, huy động tối đa nhân lực, thiết bị tổ chức thi công, lấy chất lượng công trình làm tiêu chí hàng đầu và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.