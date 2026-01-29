Gia Lai: Đón Năm Du lịch Quốc gia ‘Đại ngàn chạm biển xanh’ 29/01/2026 19:01

(PLO)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức phê duyệt đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.

Ngày 29-1, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, tên gọi tiếng Anh là “Visit Viet Nam Year - Gia Lai 2026”.

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành, bảo đảm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Hình ảnh biểu trưng, logo và slogan về Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.

Tỉnh Gia Lai nằm ở trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí địa lý chiến lược, kết hợp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Tây Nguyên với nét duyên dáng của vùng biển đảo miền Trung.

Cụ thể, Gia Lai sở hữu các giá trị sinh thái - văn hóa nổi bật tiêu biểu như: Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn di sản ASEAN, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng thời, có hệ thống di tích văn hóa Chăm Pa, nghệ thuật bài chòi được UNESCO ghi danh năm 2017, hát bội, võ cổ truyền Bình Định và bờ biển dài 134 km với các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Đầm Thị Nại…

Những giá trị này tạo nên hệ sinh thái du lịch tổng hợp, đa dạng hiếm có: biển - núi - văn hóa - lịch sử - khoa học - ẩm thực - lễ hội; vừa bổ trợ, vừa mở rộng không gian trải nghiệm của du khách. Đó là những tiềm năng lớn với những đặc trưng khác biệt để phát triển du lịch.

Hàng năm, các hoạt động lễ hội được nâng tầm quy mô quốc gia và quốc tế, tiêu biểu như Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Bình Định, Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai…

Tháng 10-2025, Quy Nhơn được Lonely Planet lựa chọn là một trong “Top 25 Điểm Đến hàng đầu thế Giới năm 2026".

Núi lửa Chư Đang Ya, tỉnh Gia Lai - 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới.

Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mở ra nhiều cơ hội phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như: du lịch sinh thái mạo hiểm; du lịch văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; du lịch tìm hiểu phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn; du lịch lễ hội, ẩm thực và khám phá các trục di sản trên địa bàn tỉnh.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế, tạo động lực phát triển toàn diện ngành du lịch. Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.