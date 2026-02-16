Tết này người dân TP.HCM có thể thưởng thức âm vang di sản Cồng chiêng ngay trên tàu du lịch 16/02/2026 19:23

Mới đây, Công ty Thường Nhật – đơn vị sở hữu Saigon WaterBus (buýt sông số 1) và Saigon WaterGO đã ra mắt chuỗi trải nghiệm du lịch đường thủy, kết hợp giữa nghệ thuật dân gian Hoa Thanh Tiên và âm hưởng Cồng chiêng Tây Nguyên. Đây là chương trình đầy hấp dẫn cho tuyến giao thông đường thủy, du lịch đường thủy của TP.HCM, đóng góp vào diện mạo du lịch hiện đại của TP.HCM.

Tết này người dân TP.HCM có thể thưởng thức âm vang di sản Cồng chiêng ngay trên tàu.

Khác với những chuyến tàu thông thường, đơn vị vận hành đã làm mới trải nghiệm khách hàng bằng "màu sắc" âm nhạc. Đặc biệt hơn, chương trình này sẽ trở thành dấu ấn, điểm đến lý tưởng trong dịp Tết Nguyên đán này

Việc ra mắt chương trình này không nằm ngoài lộ trình hiện thực hóa mục tiêu đưa giao thông thủy trở thành một phần thiết yếu trong đời sống người dân. Saigon WaterGO cam kết không ngừng đổi mới, không chỉ dừng lại ở việc tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật mà còn chú trọng vào "hạ tầng cảm xúc". Sự kết hợp giữa dịch vụ vận tải văn minh và các hoạt động văn hóa bổ trợ chính là lời giải cho bài toán phát triển du lịch bền vững, giúp mỗi người dân thêm yêu và gắn bó với dòng sông quê hương.

Dự kiến đây sẽ là điểm đến mới lạ cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật – đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và Saigon WaterGO, chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ bán một tấm vé để đi từ bến này sang bến khác. Chúng tôi đang nỗ lực khơi thông một dòng chảy văn hóa bằng cách trở thành người kể chuyện. Chúng tôi đã đưa Hoa Thanh Tiên hay tiếng Cồng Chiêng lên tàu, biến mỗi hành trình đường thủy thành một trải nghiệm xúc cảm, nơi di sản được sống lại trong lòng đô thị.”